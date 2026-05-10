Người phụ nữ viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Chủ nhật, 13:00 10/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Một cụ bà viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, nôn nhiều, táo bón... sau thời gian tự ý dùng thuốc.

Viêm gan cấp do tự uống thuốc nam, thuốc bắc

Tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, các bác sĩ cho biết người bệnh (91 tuổi) nhập viện với biểu hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, có lúc đau thành cơn, kèm nhiều lần nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày và đại tiện khó khăn.

Theo người nhà, khoảng một tháng trước, cụ từng đi nội soi tiêu hóa và được chẩn đoán trào ngược dạ dày – thực quản, viêm dạ dày và viêm đại tràng. Tuy nhiên, thay vì điều trị theo chỉ định, cụ lại tự sử dụng thuốc nam và thuốc bắc theo truyền miệng.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ lo ngại khi chỉ số men gan tăng rất cao: GOT: 346,8 U/L; GPT: 502,8 U/L. Đây là mức tăng gấp khoảng 10 lần giới hạn bình thường, cảnh báo tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng.

Tự ý dùng thuốc tại nhà, cụ bà nhập viện vì tổn thương gan. Ảnh: BVCC

Viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần, cảnh báo tổn thương gan nghiêm trọng

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị gan nhiễm độc kèm viêm gan cấp trên nền các bệnh lý tiêu hóa.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế với các biện pháp bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ giải độc, điều trị triệu chứng tiêu hóa và theo dõi sát các chỉ số sinh hóa.

Sau 10 ngày điều trị, chỉ số men gan giảm dần về giới hạn cho phép, tình trạng đau bụng, nôn và rối loạn tiêu hóa cải thiện rõ rệt, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ viêm gan cấp do dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

BS.CKII Nguyễn Đình Sơn – Phó khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới cho biết hiện nay nhiều người có thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc bắc theo truyền miệng hoặc không rõ nguồn gốc để chữa bệnh.

Theo bác sĩ Sơn, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các loại thuốc này có thể tiềm ẩn độc tính, gây tổn thương gan, dẫn đến viêm gan cấp, thậm chí suy gan nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế; cần đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường và tuân thủ đúng phác đồ điều trị để tránh biến chứng nguy hiểm.

Phòng ngừa viêm gan B: Cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả nhiều người Việt nên biết để cơ thể khỏe đẹp

GĐXH - Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng rất dễ bị bỏ qua do diễn tiến âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi đã xơ gan hoặc ung thư gan.

