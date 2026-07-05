Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Trong "Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà đóng cặp cùng diễn viên kém 11 tuổi - Ma Ran Đô. Nói về việc vào diễn này, Ma Ran Đô chia sẻ: "Khi hóa thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận".