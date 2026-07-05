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Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 07:00 05/07/2026 | Thế giới showbiz
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô, hai diễn viên chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", đã thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF).

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý ở Đà Nẵng - Ảnh 1.Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40

GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 1.
Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 2.
Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 3.
Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà mới đây đã trở lại màn ảnh sau 13 năm tạm ngừng đóng phim để chăm lo cho gia đình. Cô nhận lời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Nữ diễn viên cho biết đây vừa là một thử thách, vừa là cơ hội đối với mình. Ban đầu, cô khá lo lắng, nhưng sau đó đã quyết định "dấn thân" vì không muốn sau này phải hối tiếc.

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trong "Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà đóng cặp cùng diễn viên kém 11 tuổi - Ma Ran Đô. Nói về việc vào diễn này, Ma Ran Đô chia sẻ: "Khi hóa thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận".

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Dù khoảng cách tuổi tác gây ra nhiều tranh cãi với dư luận nhưng cặp đôi nam, nữ chính của phim "Hoàng hậu cuối cùng" tự tin sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Mới đây, họ đã tham gia thảm đỏ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng – Da Nang Asian Film Festival (DANAFF).

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Cả 2 tự tin khoe sắc trước ống kính của truyền thông.

Tăng Thanh Hà tình tứ bên 'trai đẹp' ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Họ không ngại thể hiện cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc gần nhau.

Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) là diễn viên, người mẫu và doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Hương phù sa và Đẹp từng centimet. Với vẻ đẹp thanh lịch và lối sống kín tiếng, cô từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý ở Đà Nẵng - Ảnh 11.Tăng Thanh Hà gây bất ngờ với phong cách rock-chic ở tuổi trung niên

GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với phong cách rock-chic độc đáo ở tuổi 40. Bộ ảnh mới nhất của cô mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nổi loạn và thanh lịch. Khán giả và đồng nghiệp đều ngợi khen vẻ đẹp và cá tính mới mẻ của cô.

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