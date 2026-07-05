Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng
GĐXH - Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô, hai diễn viên chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", đã thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF).
Tăng Thanh Hà mới đây đã trở lại màn ảnh sau 13 năm tạm ngừng đóng phim để chăm lo cho gia đình. Cô nhận lời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Nữ diễn viên cho biết đây vừa là một thử thách, vừa là cơ hội đối với mình. Ban đầu, cô khá lo lắng, nhưng sau đó đã quyết định "dấn thân" vì không muốn sau này phải hối tiếc.
Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) là diễn viên, người mẫu và doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Hương phù sa và Đẹp từng centimet. Với vẻ đẹp thanh lịch và lối sống kín tiếng, cô từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.
Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nểThế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Khánh Thi chia sẻ đoạn video ghi lại màn khiêu vũ cùng con trai đầu lòng Kubi Minh Cường. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem khi khán giả không khỏi bất ngờ trước ngoại hình, kỹ thuật và phong thái của cậu bé 11 tuổi.
Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad PittThế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - Nữ diễn viên Angelina Jolie trong lần hiếm hoi đã chia sẻ về đời sống tình cảm của mình sau ly hôn.
Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt'Thế giới showbiz - 1 giờ trước
Thập niên 2000, nam diễn viên này nổi đình đám nhờ vai Hà Thư Hoàn trong bộ phim "Tân dòng sông ly biệt".
Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thờiThế giới showbiz - 1 ngày trước
Ở tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.
Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48Thế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào đã tái hôn cùng nữ ca sĩ người Nhật Bản kém anh 12 tuổi.
Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"Thế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.
'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phimThế giới showbiz - 5 ngày trước
Sở hữu vẻ ngoài điển trai, giàu có và nổi tiếng nhưng nam diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ chung tình với một người duy nhất.
'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độcThế giới showbiz - 1 tuần trước
Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".
Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).
Mai Phương Thuý đã căng: Đáp trả khi bị nói giàu nhờ đăng quang, "var" thẳng vụ phải gánh việc vì 1 Hoa hậu dính lùm xùmThế giới showbiz - 1 tuần trước
Mai Phương Thuý hiếm hoi bức xúc đáp trả những ý kiến từ cộng đồng mạng.
Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cốThế giới showbiz
Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con.