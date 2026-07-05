Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt
GĐXH - Nữ diễn viên Angelina Jolie trong lần hiếm hoi đã chia sẻ về đời sống tình cảm của mình sau ly hôn.
Angelina Jolie vượt qua khủng hoảng sau ly hôn
Góp mặt trong phim "Couture", Angelina Jolie vào vai một nhà làm phim người Mỹ. Nhân vật của cô, Maxine Walker, có mối quan hệ tình cảm với một nhà quay phim tên Anton (do Louis Garrel thủ vai). Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment khi đang quảng bá bộ phim mới "Couture", Jolie cho biết, việc vào vai Maxine đã giúp cô nhận ra rằng mình vẫn có thể hẹn hò trong khi tập trung vào việc nuôi dạy con cái.
"Thẳng thắn mà nói, tôi chưa hẹn hò với ai kể từ khi ly hôn cách đây một thập kỷ. Tôi nghĩ rằng khía cạnh đó không phải là trọng tâm trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ tập trung vào con cái và gia đình mình", Jolie tiết lộ.
Giờ đây khi các con đã lớn, Jolie nói rằng chúng đang khuyến khích cô không chỉ tập trung vào việc làm mẹ của chúng nữa.
"Tôi nghĩ theo một cách nào đó, chúng đang đưa tôi trở lại con người cũ của mình. Mong muốn của tôi là các con có được tất cả sức mạnh, sự cởi mở, dịu dàng, niềm tin và sự quyết liệt, điều đó nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ bây giờ chúng muốn tôi không chỉ là 'Mẹ' nữa", Jolie chia sẻ.
Jolie nói rằng cô không nghĩ về việc già đi mà thay vào đó, giờ đây cô đang tìm lại chính mình. "Tôi nghĩ mình phải sống lại. Phải tự do lại" - nữ diễn viên cho hay.
Cuộc hôn nhân kết thúc trong ồn ào giữa Brad Pitt và Angelina Jolie
Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu mối quan hệ sau khi cùng tham gia bộ phim “Mr. & Mrs. Smith” vào năm 2005. Cặp sao có chung 6 người con trước khi chính thức kết hôn vào năm 2014. Đến năm 2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, viện dẫn sự cố trên một chuyến bay tư nhân, trong đó cô cáo buộc Brad Pitt có hành vi bạo lực đối với vợ con.
Mặc dù hai ngôi sao được tòa án tuyên bố độc thân về mặt pháp lý từ năm 2019, nhưng cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài suốt 8 năm giữa hai bên về quyền nuôi con và phân chia khối tài sản chung mới đạt được thỏa thuận giải quyết dứt điểm. Trong thời gian này, các con của cặp sao cũng liên tục có các động thái pháp lý nhằm thay đổi họ tên, loại bỏ họ "Pitt" của người cha.
Những năm gần đây, Angelina Jolie liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh quy mô lớn. Sau khi góp mặt trong bộ phim “Eternals” của Marvel và đảm nhiệm vai chính trong phim tiểu sử “Maria”, minh tinh 51 tuổi còn góp mặt trong tác phẩm “Couture”.
Angelina Jolie thừa nhận từng có giai đoạn cô nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của mình đã khép lại: "Tôi gần như đã ngừng đóng phim trước khi ly hôn. Thời điểm đó, tôi muốn tập trung cho vai trò đạo diễn và các hoạt động nhân đạo quốc tế".
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