Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt'

Chủ nhật, 06:47 05/07/2026 | Thế giới showbiz

Thập niên 2000, nam diễn viên này nổi đình đám nhờ vai Hà Thư Hoàn trong bộ phim "Tân dòng sông ly biệt".

Năm 2001, bộ phim Tân dòng sông ly biệt gây sốt, nhanh chóng đưa tên tuổi dàn diễn viên chính gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên khác với 3 diễn viên còn lại, Cổ Cự Cơ có phần lép vế hơn. Anh hoạt động không quá năng nổ ở mảng phim ảnh để đầu tư mạnh về âm nhạc.

Tài tử đa tài

Sinh năm 1972, Cổ Cự Cơ bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 1990 thông qua lớp đào tạo diễn viên của TVB. Công việc ban đầu của anh là làm MC các gameshow, chương trình ca nhạc.

Năm 1994, anh phát hành album Lý giải của tình yêu và nhanh chóng nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Thành công của Tân dòng sông ly biệt (2001) giúp cho Cổ Cự Cơ tiếp tục khẳng định tên tuổi ở mảng phim ảnh.

“Tân dòng sông ly biệt” và “Hoàn Châu cách cách” là 2 bộ phim làm nên tên tuổi Cổ Cự Cơ.

Nhờ đó, Cổ Cự Cơ có cơ hội tham gia Hoàn Châu cách cách phần 3 với vai Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ. Từng có thời điểm, Cổ Cự Cơ còn được chú ý và nổi tiếng hơn cả Tô Hữu Bằng.

Có sự nghiệp phim ảnh khởi sắc nhưng Cổ Cự Cơ vẫn quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc như Yêu và thành thật, Chưa bao giờ là quá muộn, Tình yêu và sự chân thành...

Mối tình viên mãn hơn 3 thập kỷ

Năm 2012, Cổ Cự Cơ bất ngờ công khai bạn gái hơn 4 tuổi - Trần Anh Tuyết. Đây là người trợ lý đã gắn bó bên mình 20 năm, cũng là người góp phần làm nên thành công của anh.

Theo tài tử, cả hai quen nhau từ đầu thập niên 1990. Sau khi yêu Cổ Cự Cơ, Trần Anh Tuyết chuyển sang làm trợ lý cho nam diễn viên.

Thời gian yêu nhau, Trần Anh Tuyết luôn là người đứng sau hỗ trợ Cổ Cự Cơ phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Tấm chân tình không thể đo đếm bằng thời gian, tiền bạc khiến Cổ Cự Cơ luôn khắc cốt ghi tâm. Đây là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ với cuộc tình kéo dài 20 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Cổ Cự Cơ có chuyện tình đẹp hơn 3 thập kỷ.

Sau khi công khai mối quan hệ, Trần Anh Tuyết thường gặp những bình luận không hay nhan sắc hay tuổi tác chênh lệch, song diễn viên sinh năm 1972 khẳng định bạn gái luôn là nữ thần trong tim anh.

Tháng 7/2014, họ đăng ký kết hôn tại Las Vegas vào tháng 7/2014. Nhiều năm sau kết hôn, cả hai vẫn giữ lửa tình yêu bền chặt mặc cho showbiz đầy rẫy thị phi. Trần Anh Tuyết luôn âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh sắp xếp và lo lắng cho chồng. Còn Cổ Cự Cơ từng hứa sẽ trọn đời ở bên vợ và trân trọng những gì cô đã dành cho anh.

Cuộc sống làm “bố bỉm sữa” ở tuổi U70

Năm 2020, cả hai đón con trai đầu lòng. Theo Sina , Cổ Cự Cơ và bà xã kể từ lúc kết hôn đến nay tiêu tốn không ít tiền của, công sức để thực hiện ước mong được làm cha mẹ. Vì thời điểm kết hôn Trần Anh Tuyết đã 46 tuổi nên việc có con của cặp đôi gặp nhiều khó khăn, cho nên vợ của nam diễn viên phải đông lạnh trứng nhằm đảm bảo khả năng sinh sản.

Cổ Cự Cơ bên vợ và con trai lớn.

Tháng 1/2026, Cổ Cự Cơ hạnh phúc thông báo có thêm con trai thứ 2 ở tuổi 53. Theo tài tử, vợ chồng anh hiểu được tầm quan trọng của việc có anh chị em để cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hành trình trưởng thành. Cha mẹ chỉ đồng hành với con cái trong một phần của cuộc đời, phần còn lại là anh chị em cùng nương tựa vào nhau.

Thời gian qua, ngôi sao phim “Tân dòng sông ly biệt” thường xuyên chia sẻ về cuộc sống làm “bố bỉm sữa” của mình.

Nghệ sĩ chia sẻ rằng dù việc chăm sóc hai con nhỏ khiến anh khá bận rộn nhưng chính niềm hạnh phúc khi được làm cha, được đồng hành cùng các con qua từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống chính là bí quyết giúp mình “trẻ mãi không già”.

Vợ chồng tài tử có thêm một cậu con trai vào đầu năm 2026.

Ở tuổi 54, anh vẫn tổ chức nhiều đêm nhạc, thu hút lượng lớn fan tham dự. Ngoại hình của Cổ Cự Cơ cũng không già đi chút nào, rất phong độ và điển trai chẳng khác thời huy hoàng trên màn ảnh.

Trong chuyến lưu diễn hồi đầu năm, Cổ Cự Cơ tiết lộ con trai út ở lại Hong Kong (Trung Quốc) vì còn quá nhỏ, còn cậu con trai lớn Kuson đặc biệt theo bố mẹ sang Singapore làm việc, trở thành “trợ lý nhí” của nam ca sĩ 7X.

Trên sân khấu, Cổ Cự Cơ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến hai nhóc tì nhà mình. Anh hào hứng chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi làm sao để giữ được vẻ ngoài luôn tươi trẻ. Bí quyết của tôi là chơi mỗi ngày với hai cậu con trai. Quãng thời gian được bên cạnh các con giúp tôi giữ mãi được sự hồn nhiên”.

Cuộc sống làm 'bố bỉm sửa' ở tuổi U60 của mỹ nam 'Tân dòng sông ly biệt' - Ảnh 6.Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

GĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

Cùng chuyên mục

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Tăng Thanh Hà và bạn diễn điển trai kém 11 tuổi gây chú ý tại Đà Nẵng

Thế giới showbiz - 3 phút trước

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô, hai diễn viên chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", đã thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF).

Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Thế giới showbiz - 3 phút trước

GĐXH - Mới đây, Khánh Thi chia sẻ đoạn video ghi lại màn khiêu vũ cùng con trai đầu lòng Kubi Minh Cường. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem khi khán giả không khỏi bất ngờ trước ngoại hình, kỹ thuật và phong thái của cậu bé 11 tuổi.

Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie bật mí chuyện hẹn hò sau ly hôn Brad Pitt

Thế giới showbiz - 3 phút trước

GĐXH - Nữ diễn viên Angelina Jolie trong lần hiếm hoi đã chia sẻ về đời sống tình cảm của mình sau ly hôn.

Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời

Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Ở tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.

Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48

Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào đã tái hôn cùng nữ ca sĩ người Nhật Bản kém anh 12 tuổi.

Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.

'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phim

'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phim

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, giàu có và nổi tiếng nhưng nam diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ chung tình với một người duy nhất.

'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc

'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".

Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'

Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).

Mai Phương Thuý đã căng: Đáp trả khi bị nói giàu nhờ đăng quang, "var" thẳng vụ phải gánh việc vì 1 Hoa hậu dính lùm xùm

Mai Phương Thuý đã căng: Đáp trả khi bị nói giàu nhờ đăng quang, "var" thẳng vụ phải gánh việc vì 1 Hoa hậu dính lùm xùm

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Mai Phương Thuý hiếm hoi bức xúc đáp trả những ý kiến từ cộng đồng mạng.

Xem nhiều

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Thế giới showbiz

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con.

Không ai nhận ra mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz sau khi giải nghệ cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Không ai nhận ra mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz sau khi giải nghệ cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Thế giới showbiz
Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz
Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Thế giới showbiz
Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.