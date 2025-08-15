Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứa
GĐXH - Trong tập 21 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai thất vọng khi bố không đến đón đi chơi như đã hứa, điều này khiến Oanh đưa ra quyết định lạnh lùng với chồng cũ.
Trong tập 21 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, Nhiên hứa đến đón Khoai để đưa con trai đi chơi, nhưng lại không thể đến vào ngày hôm trước. Nhưng thay vì nói với con trai sẽ đưa đi chơi vào dịp khác, Nhiên tin rằng mình có thể thu xếp được công việc, nên cứ để cho Khoai chờ với lời hứa treo lơ lửng.
Khoai chờ đợi bố từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Khoai dậy từ năm giờ sáng, soạn sẵn đồ để chờ bố đến đón. Cậu bé nhất định không để bác Ngà làm ăn sáng cho mình mà nói sẽ chờ bố đến và hai bố con đi ăn cùng nhau. Khoai với khuôn mặt ủ dột cùng đồ đạc đã chuẩn bị sẵn để trên bàn là hình ảnh khiến Oanh cảm thấy nhói lòng. Càng nhìn con trai cô càng bực chồng cũ.
Oanh muốn ăn sáng cùng con, nhưng bé Khoai nhất định phải chờ đi ăn với bố. Trong lúc sốt ruột vì lo cho con thì Nhiên gọi điện cho Oanh và nói anh ta không thể đến đón con. Nhiên nói anh ta đã phải thức trắng đêm để chuẩn bị cho cuộc hẹn công việc ngày hôm nay.
Oanh không thể kiểm soát được cơn giận dữ, cô hét vào điện thoại: "Tôi không cần biết anh thức trắng đêm qua như thế nào. Tôi cũng không cần biết anh làm việc 24 giờ, 48 giờ hay 72 giờ. Nhưng tôi không cho phép anh chà đạp lên cảm xúc của con trai tôi".
"Anh đã không chắc chắn được thì đừng có hứa nữa. Anh hứa làm cái gì? Từ hôm qua đến giờ anh cứ hứa rồi lại thất hứa rồi bây giờ anh lại hứa. Anh có biết con từ một đứa bé vui vẻ, phấn khích... đến bây giờ nó không khác gì một tàu lá héo không hả?" - Oanh tức giận nói với chồng cũ.
"Tại sao anh thất hứa với con? Cảm giác giữ lời hứa khó quá thì đừng có hứa nữa để cho con đỡ phải thấp thỏm. Tôi đã chỉ mong anh là một thằng chồng tồi nhưng mà tôi đã nhầm, anh còn là một thằng bố khốn nạn nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi!" - Oanh gào lên qua điện thoại rồi cúp máy.
Khi Tuấn sang nhà Oanh, thấy người yêu hai mắt đỏ hoe. Nhìn những vật dụng của Khoai đang để trên bàn, Tuấn dường như đoán được câu chuyện là gì. Việc thất hứa của bố Khoai đã làm cậu bé vô cùng buồn bã nhưng Oanh, người chứng kiến sự tổn thương của con trai còn cảm thấy đau lòng hơn rất nhiều.
Cô không muốn Khoai bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Chính vì thế, sau khi chia tay chồng cũ, cô thậm chí không kể bất cứ điều gì tệ hại về chồng cũ của mình chỉ vì mong muốn Khoai được lớn lên vô tư, vui vẻ, không phải bận lòng vì những chuyện không hay của người lớn.
Tuấn quyết định đưa mẹ con Oanh đi chơi, tới trường đua xe. Tại đây, sau khi được lái xe nhiều vòng, Khoai đã vui vẻ trở lại và Oanh cảm thấy ấm lòng Tuấn khi đã mang lại nụ cười trên gương mặt Khoai của cô.
Khi đến phòng trọ của con gái, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Uyên và bạn cùng phòng nên cô Tuyết đã hiểu được tình cảm của con gái cô dành cho Tuấn - ông chủ của cả 2 mẹ con cô. Điều này khiến cô rất lo lắng vì cô biết Tuấn đã có tình yêu với Oanh. Mối tình con gái cô đang ấp ủ vì thế là vô vọng và sẽ chẳng đi đến đâu ngoài sự đau khổ mà thôi.
Sự thật này khiến cô lo ngại và vì thế, dường như cô Tuyết không muốn Uyên ôm mộng tưởng, tiến xa hơn trong chuyện này. Vì thế, ngay khi Uyên mở lời muốn đến nhà Bắp sớm để có nhiều thời gian hơn dạy học cho cô bé, cô Tuyết đã gạt đi ngay. Phản ứng của cô Tuyết khiến Uyên có đôi chút bất ngờ nhưng dường như, Uyên vẫn mang đầy quyết tâm trong việc tiếp cận Tuấn.
Tập 22 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 15/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
