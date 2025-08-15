Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, ông Thắng bí mật sang nhà hàng xóm để xem quy mô chăn nuôi thì phát hiện họ nuôi mấy chục con lợn, khiến mùi hôi nồng nặc bốc lên. Tuy nhiên, ông bị vợ chồng hàng xóm tưởng là kẻ trộm nên úp sọt, nghi ngờ ông sang đầu độc đàn lợn.

Ông Thắng lập tức nằm lăn giữa sân ăn vạ: "Ôi làng nước ơi, nó đánh tôi thế này này!". Đúng lúc đó, Cường "gà" chạy tới, vừa thở hổn hển vừa la lớn: "Người làng người nước đây! Ối giời ơi, sao lại đánh người ta như thế này? Nhà chúng mày nuôi mười mấy con lợn, bắt bác tao phải ngửi phân thế này à".

Nghe tiếng bù lu bù loa, bà Phúc hớt hải chạy sang: "Bác trưởng, bác làm sao thế này, bác trưởng ơi? Cô chú trẻ người non dạ, mà bác trưởng nhà tôi yếu ớt, cô chú nỡ lòng nào…". Ông Thắng lúc này giả vờ ngất xỉu khiến bà Phúc lo lắng, yêu cầu vợ chồng Hùng phải khiêng ông lên trạm xá. Thấy vậy, ông Thắng bất ngờ bật dậy: "Tôi không đi đâu hết! Có đi thì tôi cũng phải chết trên mảnh đất tổ tiên này".

Ông Thắng hóa trang để tìm hiểu nhà hàng xóm thì bị đánh vì tưởng là kẻ trộm. Ảnh VTV

Đúng lúc đó, Thiếu tá Huy có mặt, liền nói khéo: "Bác ơi, hay cháu đưa bác lên Hà Nội khám bệnh, để bác gái và các anh chị tiện chăm sóc nhé?". "Tao chẳng đi đâu hết!", ông Thắng quả quyết. Nói xong ông bỏ về nhà. Huy quay sang hỏi mẹ thì mới biết bác mình lâu nay vốn đã có tính "nhây" như vậy.

Về phía Hùng, lo sợ ông Thắng "quay xe", không giao đất như đã hứa trong giấy viết tay, anh vội vàng lên xã gặp cán bộ địa chính. Hùng thất vọng khi biết được giấy viết tay của ông Thắng không có giá trị pháp lý. Điều này khiến Hùng bực tức bỏ về. Đúng lúc này, phó chủ tịch xã Xuân thấy Hùng liền mời vào phòng uống nước, xem có thể giúp được gì không.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, khi vợ chồng chủ tịch xã đang ăn tối thì ông Chủ tịch xã Thứ nhận được tin báo kho lưu trữ bị cháy. Có mặt tại hiện trường, lãnh đạo yêu cầu ông Thứ phải báo cáo lên công an tỉnh để điều tra rõ ràng, nếu có nghi vấn cố ý đốt tài liệu. Tuy nhiên, ông Thứ xin để công an xã điều tra trước vì sợ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị của huyện. Ông Thứ cho rằng hiện tại xã đã có công an chính quy, nên trao cơ hội để chứng minh năng lực.

Xảy ra vụ cháy kho tài liệu xã đúng vào thời điểm trước khi sáp nhập. Ảnh VTV

Thiếu tá Huy cùng công an xã lập tức cho người bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại. Ngoài những tủ hồ sơ bị cháy, công an còn phát hiện xác một chiếc điện thoại cháy đen tại hiện trường. Anh nghi ngờ đám cháy do chập điện. Đội điều tra sau đó báo cáo không có dấu hiệu tác động chủ quan, nguyên nhân là do dây điện cũ, dẫn đến chập mạch rồi gây cháy.

Sáng hôm sau, Thiếu tá Huy đến gặp bí thư xã để báo cáo nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là nguyên nhân, mà là những gì còn sót lại sau vụ cháy. Đó là một số đơn thư tố cáo công trình nhà văn hóa xã xây dựng kém chất lượng.

Bà Bí thư Tuyết xác nhận đó là công trình mà anh rể của Thiếu tá Huy làm chủ thầu. Dù đã có khắc phục sửa chữa, nhưng người dân vẫn nghi ngại, chưa thật sự tin tưởng. Ngoài ra, còn tìm thấy tại hiện trường một đơn thư nặc danh tố cáo ông Thứ là chủ thực sự của một mỏ đá trong vùng.

Bí thư xã thông tin về công trình xây dựng kém chất lượng do anh rể Thiếu tá Huy làm chủ thầu. Ảnh VTV

