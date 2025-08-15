Hồng Ánh: 'Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'

Diễn viên Hồng Ánh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, căn bệnh của cô nguy hiểm thế nào? GĐXH - Diễn viên Hồng Ánh nhập viện do vấn đề về dây thanh quản, thanh đới. Cô bị ho và tắt tiếng, đến nay tình hình vẫn không ổn...

Ngày 14/8/2025 đã diễn ra buổi showcase chính thức giới thiệu bộ phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" - tác phẩm điện ảnh mang màu sắc hài kịch đen - tâm lý gia đình, dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/9/2025, đúng mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu.

Tại buổi showcase, không khí trở nên ấm áp và bất ngờ khi ê-kíp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ Ái Như ngay trên sân khấu. Không chỉ mang đến chiếc bánh sinh nhật giống hệt chiếc bánh sinh nhật của bà Tâm trong phim, ê-kíp còn đem nguyên chiếc tủ - món đồ gắn liền với một phân cảnh đặc biệt của nhân vật Y Đức - từ phim trường đến trưng bày. Sự chuẩn bị tỉ mỉ này khiến khoảnh khắc chúc mừng vừa chân thật vừa như kéo một phần thế giới Phá đám: Sinh nhật mẹ bước ra ngoài đời thực.

Nghệ sĩ Ái Như trong buổi showcase tại TP.HCM.

Nghệ sĩ Ái Như chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được vào vai chính của một bộ phim điện ảnh. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi đã từ rất lâu trước đây và là một vai quần chúng. Vậy nên, đảm nhận vai bà Tâm lần này, tôi rất nóng lòng cũng như mong khán giả "nhẹ tay" với mình".

Bà cho hay lý do mãi đến hiện tại mới trở lại lĩnh vực điện ảnh là vì bận bịu điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Chỉ khi chuyển sang diễn kịch theo mùa, bà mới có quãng nghỉ giữa để nhận lời đóng phim cũng như vì tình cảm dành cho Phá đám: Sinh nhật mẹ và dàn diễn viên tài năng.

Có mặt tại buổi showcase, nghệ sĩ Thành Hội bật mí: "Tôi đồng ý ngay mà không lưỡng lự khi được ngỏ lời mời tham gia vì quý mến sự chân chất và kiên quyết của biên kịch Bình. Nhân vật tôi đảm nhận trong phim cũng chỉ 'đi qua' cuộc đời bà Tâm thôi. Tôi yêu bà và cũng là người góp thêm lý do cho bà sống. Có thể nói là có tôi bà Tâm mới sống được".

Nghệ sĩ Ái Như và diễn viên Hồng Ánh.

Diễn viên Hồng Ánh đặc biệt chia sể lý do nhận lời tham gia Phá đám: Sinh nhật mẹ: "Tôi chỉ sợ Bột Creative Hub không mời thôi. Tôi luôn muốn đồng hành cùng người bạn tâm huyết là biên kịch Nguyễn Thanh Bình từ những ngày đầu anh bắt đầu bất kỳ dự án nào. Không chỉ với các dự án của Bột Creative Hub, mà với những bộ phim điện ảnh có sự tham gia của biên kịch Nguyễn Thanh Bình, nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ".

Sự kiện còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ trải lòng. Kim Hải - diễn viên thủ vai người con trai Y Đức tâm sự: "Có hai cảnh quay đáng nhớ với tôi. Một là ngày quay cảnh tang lễ thì cậu ruột tôi thật sự qua đời, nên ngoài bộ đồ tang trong phim, tôi cũng đang để tang ngoài đời. Hai là cảnh dưới mưa với câu thoại mà ngoài đời tôi nghĩ sẽ không bao giờ nói với mẹ vì quá đau đớn và gây tổn thương. Khi thốt ra câu đó, nhân vật như đang oán trách mẹ, nhưng trong tận cùng của cảm xúc, đó vẫn là sự tôn trọng và tình yêu dành cho bà, dành cho gia đình. Tôi nghĩ chính sự mâu thuẫn ấy mới làm cho vai diễn này chạm tới cảm xúc thật của khán giả".

Diễn viên Hồng Ánh là nghệ sĩ được đánh giá cao bởi tình thần làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài ra, diễn viên Kim Hải cũng dành nhiều lời khen cho người bạn diễn của mình là Tín Nguyễn trong vai Hảo - vợ của Y Đức. Tiếp lời Kim Hải, Tín Nguyễn cho hay: "Tôi sống trong nhân vật để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất. Tôi còn may mắn được diễn cùng các cô chú, anh chị giàu kinh nghiệm, được truyền năng lượng diễn xuất và học hỏi rất nhiều. Thành quả của bộ phim là công sức của tất cả mọi người, tôi chỉ góp một phần nhỏ, nên không đặt quá nhiều áp lực về doanh thu hay danh xưng 'diễn viên trăm tỉ'".

Xuất hiện trong phim nhưng đến hiện tại vai diễn bác sĩ Quàng Tài của diễn viên Samuel An vẫn còn nhiều ẩn số. Song, tại buổi showcase, anh đã có những bật mí thú vị: "Trong phim, tôi vào vai Tài - một bác sĩ 'đàng hoàng' có bằng cấp nhưng mang màu sắc phản diện rõ nét nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình. Đây là vai diễn khác biệt so với những gì tôi từng thể hiện, bởi yếu tố kịch bản và thể loại hài kịch đen đã mở ra nhiều đất diễn mới. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận sự thay đổi này và nhìn thấy một Samuel An hoàn toàn khác".

Với thể loại hài kịch đen - còn khá mới mẻ với điện ảnh Việt - Phá đám: Sinh nhật mẹ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm độc đáo: vừa bật cười vì sự châm biếm sâu cay, vừa lặng người trước những khoảnh khắc trần trụi, khi một gia đình tưởng chừng là mặt hồ phẳng lặng lại dội lên nhiều cơn sóng ngầm đến vậy. Đây sẽ là một "bữa tiệc điện ảnh" khác biệt - nơi khán giả không chỉ xem mà còn soi chiếu chính mình qua từng mảnh vỡ cảm xúc của nhân vật.