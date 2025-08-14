Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025
GĐXH - Tối 13/8, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi "Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận.
Trong tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò "chiến sĩ cũ", trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện, giống như những chiến sĩ khác của các đơn vị mà Sao nhập ngũ ghi hình ở các mùa trước đó.
Sự góp mặt của đồng chí Lê Hoàng Hiệp không chỉ mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm mà còn giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội, đúng với mục tiêu của chương trình trong việc tái hiện chân thực môi trường quân ngũ và lan tỏa giá trị của hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".
Hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và diễn viên Bình An, Huỳnh Anh trong chương trình Sao nhập ngũ.
Ngoài vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, chương trình Sao nhập ngũ còn có sự xuất hiện của các ngôi sao quen mặt với khán giả như: Ninh Dương Lan Ngọc, Hòa Minzy, Minh Tú, Diệu Nhi, Mạc Văn Khoa, Chi Pu, LyLy.
Không còn đơn thuần là một format truyền hình thực tế, Sao nhập ngũ 2025 được thiết kế như một bản huấn luyện quân sự thực thụ – nơi từng nhân vật phải bước qua 4 giai đoạn chuyển hóa tương ứng với từng chủ đề: Đối mặt với giới hạn bản thân - Rèn luyện sức mạnh chiến thuật - Lý tưởng phục vụ nhân dân - Khi Tổ quốc gọi tên.
4 chặng, 7 ngày, mỗi ngày là một lát cắt trưởng thành - được dẫn dắt và kết nối như một hành trình biến đổi liên tục từ cá nhân thành tập thể, từ nghệ sĩ thành chiến sĩ.
Từ những gương mặt đã từng "thép hóa" qua thao trường để lại dấu ấn sâu sắc đến loạt gương mặt "tân binh" lần đầu nhập ngũ. Họ phải đối mặt với những vị khách bí ẩn sở hữu sức mạnh vượt trội. Để tìm ra chiến binh mạnh nhất, họ phải vượt qua các thử thách khắc nghiệt, chạm đến giới hạn của bản thân và đoàn kết để đánh bại đối thủ không thể đoán trước.
Hưởng ứng không khí hào hùng từ Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sao nhập ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên.
Ít ai biết rằng, để có được những bước chân uy nghiêm ấy là cả một quá trình rèn luyện gian khổ, nơi từng động tác, nhịp chân và ánh mắt đều phải đồng nhất tuyệt đối. Đồng chí Phạm Quang Khải - Trung đội trưởng nhấn mạnh: "Duyệt binh, duyệt ngũ là để biểu thị sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của đội chính quy, biểu dương lực lượng, mục đích là để tự tôn dân tộc".
Dù là những gương mặt quen thuộc từng có kinh nghiệm từ mùa trước như Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh và Hoà Minzy, nhưng khi bước vào buổi tập điều lệnh với động tác treo súng, đi đều, chào và thôi chào, họ vẫn lúng túng. Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, Hoà Minzy, Độ Mixi và Anh Tú lần lượt trả lời không chính xác. Trước tình huống này, Anh Tú đề xuất được tập chậm lại để ghi nhớ, và đề xuất nhanh chóng được chấp nhận, thay vì chấm điểm ngay, chỉ huy sẽ hướng dẫn chỉnh sửa trực tiếp trong khi hành động.
Các nghệ sĩ nhanh chóng nhận ra rằng việc "đi đều" hay "giữ súng" tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực sự bước vào hàng ngũ, từng chi tiết nhỏ như góc quay người, lực tay giữ súng hay bước chân đúng nhịp lại đòi hỏi sự tập trung và thể lực rất lớn. Chỉ một động tác sai cũng có thể phá vỡ sự đồng bộ của cả đội hình.
Qua trải nghiệm này, các nghệ sĩ hiểu rõ hơn rằng đằng sau những hình ảnh diễu binh đẹp mắt là mồ hôi, kỷ luật thép và sự phối hợp hoàn hảo là những giá trị mà chỉ khi trực tiếp rèn luyện mới cảm nhận hết được.
Trailer tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ 2025.
Ảnh. clip: NSX chương trình cung cấp
