Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Thứ năm, 18:54 14/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong timNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.

Tùng Dương sau khi cover thành công sáng tác "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh đã tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để đặt hàng bài hát mới. Điều đáng chú ý chính ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - người hát đầu tiên ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là "bà mai" cho Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương kể trong chuyến công tác ở Nhật Bản, khi gặp Nguyễn Duyên Quỳnh, anh được đàn em gợi ý cover ca khúc hot này. Sau đó, Tùng Dương đã tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đặt hàng bài hát mới mang tên "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 2.

Tùng Dương trải lòng về cơ duyên với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Chiều 14/8, tại cuộc họp báo công bố MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ Tùng Dương là một người cực kỳ khó tính trong nghề. Anh kể mình còn chiều nam ca sĩ hơn cả "chiều bạn gái". Tuy nhiên, Nguyễn Văn Chung cũng dành lời cảm ơn đến Tùng Dương vì sự cầu toàn trong âm nhạc.

Khi nói về cảm hứng viết ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Thời điểm đó, có rất nhiều thay đổi trong đời sống và xã hội như các quy định về thuế, thay đổi trong giáo dục âm nhạc, thể thao... Những điều đó khiến tôi cảm thấy rằng, bên cạnh những khó khăn, những thay đổi này chính là nền tảng để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.

Với niềm tin đó, tôi có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Đây chính là tư tưởng chủ đạo của bài hát. Với vai trò là một người trẻ, tôi muốn đóng góp bằng khả năng và sở trường của mình. Đó là tâm thế khi tôi viết bài hát "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

Những hình ảnh trong hậu trường quay MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: NVCC

Còn với Tùng Dương, sau ca khúc "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ" được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

Tùng Dương cũng cho biết anh sẽ rất vui nếu nhiều nghệ sĩ cover "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lại". Theo anh đây là niềm vinh dự lớn không chỉ của Nguyễn Văn Chung mà với cả anh.

Nói về tâm thế khi hát ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", Tùng Dương xúc động tâm sự: "Tùng Dương muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng, khát vọng rất lớn nên được hát ca ngợi đất nước, quê hương là điều Tùng Dương tự hào, hãnh diện. Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hot hit triệu view giống "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" thì đáng giá, thiêng liêng vô cùng".

Tùng Dương hát live một đoạn của ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Clip: Đỗ Quyên

Ngay trong buổi họp báo vì quá xúc động, Tùng Dương đã không ngại hát live một đoạn ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Nam ca sĩ một lần nữa thể hiện được giọng hát dày, khỏe và giàu cảm xúc của mình. Tùng Dương hy vọng khán giả sẽ đón nhận và yên mến sản phẩm âm nhạc mới của anh.

Tùng Dương gây sốt với "Câu chuyện hoà bình" ở Concert quốc giaTùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Đỗ Quyên
