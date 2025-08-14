Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' diễn ra ở đâu?

“Việt Nam trong tôi” là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2025. Chương trình là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật kỷ niệm, là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên trong trái tim mỗi người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Đêm đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies…

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc khó quên cho khán giả. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phát vé miễn phí đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Nhằm phục vụ khán giả đến tham dự đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi”, Ban Tổ chức sẽ tiến hành phát hành vé miễn phí cho khán giả trong ba ngày, từ 20 đến 22/8. Số lượng vé được phát là 3.000 vé mỗi ngày. Mỗi công dân được nhận tối đa 02 vé.

Thời gian phát vé:

- Buổi sáng: Từ 09:00 đến 11:30

- Buổi chiều: Từ 13:00 đến 16:30

- Các ngày: 20, 21 và 22/8/2025

Địa điểm phát vé:

- Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều kiện nhận vé:

- Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên.

- Mang theo Căn cước công dân (bản gốc) để kiểm tra thông tin.

Mọi thông tin về sự kiện liên tục được cập nhật trên Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.