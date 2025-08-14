Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồng
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.
Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau khi thấy Phương - nữ nhân viên mới trong công ty chồng pha trà hoa cúc mật ong bằng chiếc cốc đặc biệt của cô ta rồi mang vào tận phòng làm việc của chồng mình, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã nảy ra cách "trị trà xanh".
Cô đến cửa hàng gốm đặt mua 6 chiếc cốc y chang, sau đó mang tới công ty tặng các nhân viên. Mọi người đều hào hứng với món quà này và đều nhận ra những chiếc cốc giống của Phương. "Phương có rồi cho nên để dịp khác nhé!" - Mỹ Anh đưa ra câu nói khiến Phương hụt hẫng.
Vợ chồng Mỹ Anh đưa con trai tới trường mới để thi tuyển đầu vào, nhưng bé Minh xảy ra xô xát với bạn. Cậu bạn kia trêu trọc Minh trước, sau đó còn chê Minh vừa đần vừa béo, khiến bé Minh tức giận đẩy bạn ngã. Bà mẹ tên Hồng đã làm ầm chuyện lên ở sân trường, yêu cầu mẹ con Mỹ Anh phải quỳ xuống xin lỗi mẹ con mình, bằng không, mẹ con Mỹ Anh "đừng hòng đặt chân vào ngôi trường này".
Dù rất tức giận với những lời nói quá đáng của người phụ nữ kia nhưng Mỹ Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi trao đổi riêng với nhân viên của trường, Mỹ Anh muốn kiểm tra camera giám sát. Tuy nhiên, người này cho biết, chị Hồng kia là vợ của một chủ đầu tư của trường. Tuy vậy, Mỹ Anh vẫn mong muốn và hy vọng trường sẽ xử trí công bằng.
Về nhà, Mỹ Anh lập tức tìm hiểu Ban lãnh đạo của trường, trong đó cô nhận ra bà Lý - chính là chủ của tòa chung cư mà cô đang ở và cũng là nơi mà Hoàng Lam (Quỳnh Kool) đang làm ở bộ phận quản lý tòa nhà.
Nghe tin Minh xảy ra chuyện ở trường, Hoàng Lam và Kim Ngân (Việt Hoa) tức tốc đến nhà Mỹ Anh để bàn cách giải quyết. Mỹ Anh tính nếu gia đình kia dùng đến quan hệ thì cô cũng phải tìm cách dùng quan hệ. Mỹ Anh tuyên bố Hoàng Lam có thể giúp được mình chuyện này. Mỹ Anh nhắc tới bà Lý - chủ chung cư ở đây lại chính là Phó Chủ tịch Hội đồng trường. Vì thế, cô giao cho Lam nhiệm vụ kết nối với bà Lý rồi nhờ bà ấy một câu.
Còn Ngân, Mỹ Anh nhờ cô em tìm mua một chiếc khăn thật đặc biệt, để cô sẽ dùng để tặng bà Lý.
Khi Ngân phải về trước để đi làm, Lam ở lại tâm sự với chị Mỹ Anh. Cô phàn nàn về việc chồng mình suốt ngày phàn nàn chuyện tiền nong, chi tiêu. Mỹ Anh phân tích rằng Toàn yêu vợ nhưng lại cảm thấy không thể lo tốt được cho vợ nên cảm thấy day dứt. Toàn phải căn cơ, làm ngày làm đêm.
Mỹ Anh khuyên Lam nên bớt vô tư đi, bớt phụ thuộc, mà cần chủ động hơn. Cô cho rằng quan trọng nhất là Lam nhận ra vấn đề, còn từ từ cô sẽ chỉ cho.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hoàng Lam cố gắng tiếp cận bà Lý, dù có phải chặn cửa thang máy. Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được bà Lý đồng ý nhận bánh do Mỹ Anh tự làm. Mỹ Anh được Lam giới thiệu là một cư dân của chung cư này và có con trai muốn cho học trường của bà Lý.
Mỹ Anh tự tay làm bánh gato thật ngon, rồi mang lên tận phòng biếu bà Lý. Cô còn không ngại chạy xuống tầng hầm nhận hàng ship hộ bà Lý.
Tập 4 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 18/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
