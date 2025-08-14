“Made In Vietnam” - Giai điệu của niềm tự hào dân tộc

Chuyến tàu âm nhạc đặc biệt

“Made In Vietnam” là một chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt, đưa khán giả len lỏi qua từng ngóc ngách văn hóa của dải đất hình chữ S. Từ tà áo lụa Hà Đông mềm mại đến chiếc nón quai thao nghiêng nghiêng. Từng giọt mồ hôi bên lò nung nấu gốm Bát Tràng, khắc họa sự cần cù sáng tạo của người Việt. Chuyến tàu còn đưa khán giả đến với Hội An rực rỡ đèn hoa đăng, gửi gắm những ước vọng phồn vinh, phát triển.

Mở đầu MV “Made In Vietnam” là hình ảnh đoàn tàu cao tốc khởi hành từ ga Đông Sơn – biểu tượng của nền văn hóa Việt cổ với chim Lạc bay vút. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chuyến tàu đi qua mọi miền Tổ quốc với niềm tự hào dân tộc sâu sắc. (Ảnh: Chụp màn hình)

MV còn đánh thức niềm tự hào dân tộc qua những dấu ấn lịch sử hào hùng. Từ Ga Đông Sơn – nơi ra đời biểu tượng chim Lạc, cội nguồn văn minh Đông Sơn đến Bạch Đằng Giang dậy sóng, nhắc nhớ những chiến công hiển hách, và vang vọng câu “Nam Quốc sơn hà” – Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Hành trình khép lại tại Hồ Gươm - trái tim Thủ đô, với hình ảnh rồng thiêng vươn mình, biểu trưng cho khát vọng phát triển, hội nhập và vươn tầm quốc tế của Việt Nam.

Bản hòa ca kết nối 3 miền dân tộc

MV quy tụ nhiều nghệ sĩ, gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt. Trong đó, NSND Thanh Hoa, đại diện miền Bắc và thế hệ gạo cội, là “cây đại thụ” với giọng hát hào sảng đã đồng hành cùng bao năm lịch sử của đất nước.

Trúc Nhân, đại diện miền Trung và thế hệ V-Pop năng động, mang tiếng hát sắc sảo, kiên cường như chính dải đất miền Trung nắng gió. Anh là hình ảnh tiêu biểu của lớp nghệ sĩ đang ở độ chín của sự nghiệp, tỏa sáng với sức sáng tạo và khí chất riêng biệt.

Phương Mỹ Chi, đại diện miền Nam và thế hệ Gen Z, là gương mặt trẻ được nhiều bạn trẻ yêu mến, mang hành trình làm mới di sản âm nhạc dân tộc. Giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và đậm chất văn hóa dân gian của cô là đại diện cho tình đất phương Nam, góp phần kết nối truyền thống với hơi thở thời đại.

3 thế hệ - 3 miền đất nước nhưng chung một cội nguồn Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Bốn phương trời tự hào đây chúng tôi người Việt Nam”. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đặc biệt cuối MV là hình ảnh hơn 100 công dân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc. Dù đến từ nhiều nghề nghiệp, độ tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ vẫn cùng đứng chung một hàng ngũ, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sát cánh và gắn bó của người Việt Nam.

Kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật hiện đại và giá trị truyền thống

Toàn bộ hình ảnh trong MV “Made In Vietnam” được xây dựng dựa trên công nghệ VFX tiên tiến, tạo nên những khung cảnh hoành tráng, sống động mà không hề khô cứng hay mất đi linh hồn. Mỗi chi tiết dù là rộng lớn như cánh đồng lúa bạt ngàn, bến Bạch Đằng, hay những hình ảnh mang tính biểu tượng như trống đồng, múa rối nước đều được tái hiện với vẻ đẹp huyền ảo nhưng rất đỗi thân quen, gợi nhớ sâu sắc về văn hóa Việt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật hiện đại và giá trị truyền thống khiến người xem không chỉ bị choáng ngợp bởi hình ảnh mà còn tràn đầy tự hào về cội nguồn.

Bên cạnh phần lời ca sâu sắc, đậm tinh thần tự hào dân tộc, “Made In Vietnam” còn là minh chứng cho âm nhạc truyền thống Việt Nam vẫn có thể bừng sức sống trong diện mạo mới. Lần đầu tiên, DTAP mạnh dạn để tiếng đàn T’rưng, sáo trúc, đàn bầu… làm trục dẫn dắt gần 80% bài hát tạo nên nét riêng độc đáo cho MV.

“Made In Vietnam” không chỉ là một ca khúc về quê hương mà là bước đi táo bạo mở ra con đường mới cho việc bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc trong thời đại hôm nay.