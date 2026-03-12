Mới nhất
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa

Thứ năm, 17:10 12/03/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 1.

Nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng kinh niên mỗi khi mưa lớn, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quyết định đầu tư 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 2.

Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.600 tỷ đồng, dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ nổi lên như một công trình trọng điểm, giữ vai trò "lá phổi" điều tiết nước chủ lực cho toàn bộ khu vực phía Tây.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 3.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 12ha với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng. Điểm nhấn của công trình là tuyến kè dài khoảng 1.950m cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại phục vụ việc điều tiết lưu lượng thoát nước.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 4.

Khi đi vào vận hành, hồ không chỉ đơn thuần là nơi chứa nước mà còn trở thành một trung tâm điều tiết thông minh trong hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại công trường dự án vào những ngày đầu tháng 3, phóng viên ghi nhận một không khí lao động cực kỳ khẩn trương.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 6.

Dự án hiện đang trong giai đoạn san gạt mặt bằng và đào hồ. Trên khu vực thi công, các máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục để bóc tách lớp đất, từng bước hình thành lòng hồ theo thiết kế.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 7.

Các tổ công nhân chia thành nhiều nhóm thi công các hạng mục khác nhau nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 8.

Theo đại diện đơn vị thi công, các hạng mục chính phục vụ trực tiếp cho công tác tiêu thoát nước đang được tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 9.

Sau khi các hạng mục cốt lõi hoàn thành, phần việc còn lại sẽ tiếp tục được triển khai cuốn chiếu để toàn bộ dự án cán đích trước ngày 31/5/2026.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 10.

Dự án hồ đầu mối Mễ Trì không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật về tiêu thoát nước mà còn mang giá trị an sinh xã hội sâu sắc.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 11.

Ngoài phần hồ điều hòa, hệ thống cống điều tiết kết nối kênh Đồng Bông với trạm bơm Đồng Bông sẽ giúp điều phối dòng chảy linh hoạt, giảm áp lực tối đa cho hệ thống thoát nước nội đô khi xảy ra mưa lớn đột biến.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 12.

Người dân sinh sống tại khu vực phía Tây Hà Nội đang đặt kỳ vọng rất lớn vào dự án này.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 13.

Việc hoàn thiện hồ điều hòa theo đúng quy hoạch được kỳ vọng sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh "phố cũng như sông" mỗi khi hè về.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 14.

Dự án cũng sẽ góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái xung quanh khu vực phía Tây Thủ đô.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa:

Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa.

Toàn cảnh dự án hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội trước mùa mưa 2026 - Ảnh 15.Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

GĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...

