Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa
GĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.
10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.
- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.
- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.
- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.
- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.
- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.
- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.
- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.
- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.
- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa:
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa.
Các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên diễn tập quy trình bầu cửThời sự - 6 phút trước
GĐXH - Sáng 12/3, nhiều xã ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hoạt động nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuầnThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.
Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực cầu Ghềnh sau 5 ngày bị gián đoạnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh, sáng 11/3, đoàn tàu đầu tiên đã được thông tuyến trở lại.
Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngộtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ nắng ấm liên tục trong 3 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabinThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.
Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất tổ chức cuối tháng 4 này có gì đặc biệt khiến người dân háo hức?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất với chủ đề "Hội tụ niềm tin - Lan tỏa bản sắc - Đồng hành cùng Thủ đô vươn mình". Sự kiện hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.
Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.
Tin sáng 10/3: Tăng lương cơ sở từ 1/7/2026? Hà Nội quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý doThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội...; UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.
Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấmThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabinThời sự
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.