Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm
GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.
Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mai Trâm Anh đến từ Hà Tĩnh, gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 với câu chuyện vượt qua sự tự ti. Cô không chỉ hướng đến vương miện mà còn thử thách bản thân trong hành trình này.
Tin vui của Phương OanhGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh vừa được bổ nhiệm Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho nàng hậu sinh năm 2003 trước khi tham gia Miss World 2027.
Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mìnhXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.
Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil LêGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.
Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ NghệGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - "Công chúa Vpop" Bảo Thy mới đây đã đón sinh nhật tuổi 36 ấm áp bên chồng doanh nhân xứ Nghệ và con trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.
Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cườiGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ của "Táo quân" sẽ là những khách mời đặc biệt trong các chương trình FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.
Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chốiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.
Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.
Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắtXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.
Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbizCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Từng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.
Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?Giải trí
GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.