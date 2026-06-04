Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

10 giờ trước

GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.