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Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Thứ năm, 19:00 04/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.

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Ngày 4/6, Hoa hậu Thanh Thủy tung loạt ảnh khoe đường cong nuột nà với trang phục cắt xẻ táo bạo. Hở nhưng tinh tế, bộ trang phục đã phô diễn khéo léo đường cong của nàng hậu.

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Nhiều lời khen dành cho nhan sắc tuyệt phẩm của Thanh Thủy. Năm 2022, Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi nhất của cuộc thi.

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Thúy Diễm vừa thông tin về việc cô đang mang bầu 5 tháng, tăng thêm 8kg. Trước đó, Thúy Diễm chia sẻ tin vui đã mang bầu lần 2 sau 10 kết hôn với Lương Thế Thành.

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Dù đang mang thai, diễn viên Thúy Diễm vẫn giữ được thần thái tươi tắn, gương mặt đầy sức sống và nụ cười hạnh phúc. Nhiều người nhận xét cô ngày càng nhuận sắc, toát lên vẻ đẹp viên mãn của phụ nữ trong giai đoạn mang thai.

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Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way". MV của anh sau 6 ngày ra mắt đạt 24 triệu lượt xem. "Anh em nhảy chưa đều lắm đâu đấy", nam ca sĩ chú thích cho bài đăng.

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Hoa hậu Phương Oanh được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam. Phương Oanh sẽ tham gia Miss World 2027, dự kiến diễn ra tại Tanzania vào năm sau.

- Ảnh 7.

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng hình ảnh hai vợ chồng trong chuyến du lịch ở nơi băng tuyết bao phủ. Nhiều khán giả khen ngợi khoảnh khắc lãng mạn của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng và ao ước được tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa mùa hè nắng nóng.

- Ảnh 8.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tới cổ vũ và chụp ảnh cùng con gái khi con lần đầu tham gia dàn nhạc giao hưởng của trường. Con gái Hà Kiều Anh được nhiều người khen ngợi xinh xắn, tự tin và hứa hẹn sẽ là "hoa hậu tương lai".

- Ảnh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh chụp cùng "con gái" trong phim "Ốc mượn hồn". Nam nhạc sĩ không quên gửi lời nhắn nhủ tới khán giả tới rạp xem và ủng hộ bộ phim.


(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm - Ảnh 10.Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

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