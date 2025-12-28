Tết Dương lịch 2026 ở Nghệ An: Đi đâu, chơi gì?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trong đó, chương trình nghệ thuật countdown "Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam" và cánh đồng hoa hướng dương Phủ Quỳ tiếp tục là những điểm nhấn thu hút du khách dịp cuối năm.

Cánh đồng hoa hướng dương tỏa sắc vàng rực rỡ cả một vùng tại Nghĩa Lâm.

Đếm ngược đón năm mới ở đâu tại Nghệ An?

Tâm điểm không khí đón năm mới tại Nghệ An là chương trình nghệ thuật countdown "Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam", diễn ra tối 31/12/2025 tại Quảng trường Ánh sáng - VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, tạo nên không gian lễ hội sôi động trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới. Không chỉ là đêm biểu diễn nghệ thuật, sự kiện còn gửi gắm niềm tự hào quê hương, khơi dậy tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên của vùng đất xứ Nghệ.

Quảng trường Ánh Sáng VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò), nơi diễn ra Chương trình nghệ thuật countdown "Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam" vào tối 31/12.

Với kết cấu nhiều chương, chương trình dẫn dắt khán giả qua các không gian cảm xúc khác nhau, từ "Âm thanh đại ngàn" mộc mạc, sâu lắng đến "Nghệ An ngày mới" trẻ trung, rộn ràng, trước khi chạm cao trào ở "Hào khí Sông Lam - Khát vọng vươn xa".



Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Võ Hà Trâm, Hà Quỳnh Như, DJ Dsmall, rapper Hà Lê, cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An và những gương mặt trẻ đang hoạt động sôi nổi tại địa phương. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình LED cỡ lớn được đầu tư đồng bộ, tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội.

Khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, sẽ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, mở ra kỳ vọng về một năm mới bình an, phát triển và tràn đầy niềm tin.

Trải nghiệm các vùng lân cận

Bên cạnh không khí sôi động của đêm countdown, du khách đến Nghệ An dịp Tết Dương lịch 2026 còn có thể kết hợp trải nghiệm các điểm đến lân cận, giàu giá trị văn hóa - lịch sử.

Nhắc đến Cửa Lò, nhiều người nghĩ ngay đến biển xanh, cát trắng và hải sản tươi ngon. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ nhộn nhịp của đô thị biển là không gian tâm linh trầm lắng với những ngôi đền, ngôi chùa cổ kính đã tồn tại hàng trăm năm, trở thành chốn dựa tinh thần của cư dân vùng biển.

Đền Vạn Lộc là nơi thờ tự Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi (năm 1444 -1506) - con trai trưởng của Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí và là người có công chiêu dân lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc. (Ảnh: TC)

Tại phường Nghi Thủy, đền Yên Lương xây dựng từ cuối thế kỷ XVI thờ Phó mã Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi, người có công chiêu dân lập ấp, đặt nền móng cho làng Vạn Lộc với ước vọng "muôn lộc đổ về". Gần đó, đền Bàu Lối có lịch sử từ thời Trần vẫn giữ được không gian linh thiêng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Cũng trên địa bàn Nghi Thu, chùa Trợ Long, hình thành trước năm 1547, là nơi người dân thường lui tới lễ Phật, tìm sự tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị biển. Men theo tuyến ven biển, đền Mai Bảng gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng của ngư dân là điểm dừng chân quen thuộc trước mỗi chuyến ra khơi, cầu mong bình an, tôm cá đầy khoang.

Xa hơn, đền Vạn Lộc và đền Nguyễn Xí tiếp tục kể câu chuyện về công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất ven biển Cửa Lò của các danh tướng thời Lê, góp phần tạo nên chiều sâu lịch sử cho vùng đất này.

Mỗi mùa hoa hướng dương bung nở, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Không chỉ có biển và di tích, dịp cuối năm, Nghệ An còn hút khách với cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 50 ha tại vùng Phủ Quỳ điểm nhấn tiêu biểu của du lịch nông nghiệp địa phương.

Theo đại diện Tập đoàn TH, vườn hoa hướng dương năm nay được gieo trồng thành 4 đợt khác nhau nhằm kéo dài thời gian nở. Hoa bắt đầu khoe sắc từ ngày 8/12/2025 và dự kiến kéo dài đến khoảng 9/2/2026 (gần 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), giúp du khách có thêm thời gian thưởng ngoạn sắc vàng rực rỡ.

Những năm gần đây, cánh đồng hoa hướng dương Trang trại TH đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Ngoài không gian check-in, chụp ảnh, du khách còn được trải nghiệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với đàn bò sữa, cánh đồng cỏ và hệ thống trang trại hiện đại.

Sau mùa hoa, toàn bộ diện tích được thu hoạch làm nguồn thức ăn xanh cho chăn nuôi, góp phần xây dựng quy trình sản xuất khép kín, thân thiện với môi trường.

Từ đầu tháng 12, hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương Phủ Quỳ liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá vẻ đẹp miền Tây Nghệ An trong mùa du lịch cuối năm.