Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026
GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.
Đối với Bắc Bộ: trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.
Từ ngày 2 đến 4/1/2026, khu vực có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển ngày 2/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.
Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế: ngày 31/12/2025 và 1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía bắc mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20-23°C, phía nam 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, riêng phía nam có nơi trên 28°C.
Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía bắc có mưa rải rác, có nơi có dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24-27°C, phía nam 27-29°C, nhiệt độ thấp nhất 21-24°C.
Cao nguyên Trung Bộ: từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25-8°C, có nơi trên 28°C, nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C.
Khu vực Nam Bộ: từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23°C, miền Tây 23-25°C.
Trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật 4/1/2026 dương lịch. Sau đó, những người này làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026.
GĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.
GĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.
GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1); Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.
Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.
GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.
GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.
