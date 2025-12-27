Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Đối với Bắc Bộ: trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, khu vực có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển ngày 2/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Dự báo dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026 thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế: ngày 31/12/2025 và 1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía bắc mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20-23°C, phía nam 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, riêng phía nam có nơi trên 28°C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía bắc có mưa rải rác, có nơi có dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24-27°C, phía nam 27-29°C, nhiệt độ thấp nhất 21-24°C.

Cao nguyên Trung Bộ: từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25-8°C, có nơi trên 28°C, nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C.

Khu vực Nam Bộ: từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23°C, miền Tây 23-25°C.

Trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật 4/1/2026 dương lịch. Sau đó, những người này làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026.