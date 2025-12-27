Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.

Công nhân làm việc tại nhà máy Thaco - Trường Hải, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn.

Theo đó, 157 doanh nghiệp báo cáo dự kiến thưởng Tết cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Mức thưởng cao nhất là gần 370 triệu đồng của loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp đó là doanh nghiệp dân doanh mức thưởng là hơn 280 triệu đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 220 triệu đồng; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% là 40 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 100.000 đồng/người, thuộc loại hình công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước.

Về thưởng Tết Dương lịch , mức thưởng cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh.

Về tiền lương thực trả năm 2025 đối với người lao động cao nhất ở loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 368 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 3.600 nghìn đồng/người/tháng thuộc doanh nghiệp dân doanh.