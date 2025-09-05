Mới nhất
Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

Thứ sáu, 06:27 05/09/2025 | Thời sự
Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan.

Về phía Bộ Y tế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ.

Thực hiện các Quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động một số đồng chí lãnh đạo bộ, cơ quan, trong đó tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Như vậy đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ Y tế có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và 6 đồng chí Thứ trưởng, trong đó đồng chí Vũ Mạnh Hà là Thứ trưởng Thường trực và các đồng chí Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức.

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà- Ảnh 2.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (trước đây), chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang (trước đây); Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang (trước đây); Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang trước đây) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (trước đây).

Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này; cho biết, việc được bổ nhiệm giữ những cương vị công tác mới không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của các đồng chí mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng đồng chí.

Các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; dù ở cương vị công tác nào cũng đều không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị, nhiệm vụ mới đều sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất, năng lực, sở trường, trí tuệ của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo", không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, ngành, lĩnh vực và làm tốt hơn nữa, đạt nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tòa soạn Quảng cáo
Top