Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Thứ hai, 14:15 23/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

Sáng 23/3, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo gồm Lê Hồng Khanh (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát; Trương Ngọc Đức (SN 1986), nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Lê Hạ (SN 1964), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (SN 1975), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong (SN 1965), Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Trước đó, vụ án từng được Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung liên quan đến kết luận giám định chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định sản lượng gỗ, việc áp dụng văn bản đã hết hiệu lực và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo cáo trạng, từ 25/6/2021 đến 30/6/2021, xảy ra 2 vụ cháy rừng tại các tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế).

Sau vụ cháy, Hoàng Phước Toàn đồng ý để Lê Hồng Khanh lập thiết kế, dự toán khai thác tận thu 157,87ha rừng trồng bị thiệt hại.

Quá trình thiết kế, thẩm định phương án khai thác, các bị cáo không thực hiện đúng quy trình như: Không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu; không đo chiều cao cây mà chỉ ước lượng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định sai diện tích trừ bỏ; sai số lượng cây, kích cỡ; tự điều chỉnh phẩm chất cây, trong đó có việc xác nhận cây còn xanh thành cây bị ảnh hưởng sau cháy.

Hành vi trên gây thiệt hại hơn 11.454m3 gỗ thông, tương đương số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù, Trương Ngọc Đức 3 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong và Lê Hạ cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

GĐXH - Hai lãnh đạo xã Yên Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.

Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xe

GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.

Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đường

GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tập

GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.

Người đàn ông đi xe đạp "hô biến" chiếc iPhone 12 Pro Max biến mất khỏi thềm nhà chỉ sau 60 giây

Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.

Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'

P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.

Danh tính nam thanh niên quay lén tại nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội

Nam thanh niên sinh năm 2006 bị phát hiện quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại trung tâm hành chính ở Tây Hồ.

Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạt

GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

