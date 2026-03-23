Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án
GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.
Sáng 23/3, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo gồm Lê Hồng Khanh (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát; Trương Ngọc Đức (SN 1986), nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Lê Hạ (SN 1964), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (SN 1975), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong (SN 1965), Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.
Trước đó, vụ án từng được Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung liên quan đến kết luận giám định chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định sản lượng gỗ, việc áp dụng văn bản đã hết hiệu lực và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Theo cáo trạng, từ 25/6/2021 đến 30/6/2021, xảy ra 2 vụ cháy rừng tại các tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế).
Sau vụ cháy, Hoàng Phước Toàn đồng ý để Lê Hồng Khanh lập thiết kế, dự toán khai thác tận thu 157,87ha rừng trồng bị thiệt hại.
Quá trình thiết kế, thẩm định phương án khai thác, các bị cáo không thực hiện đúng quy trình như: Không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu; không đo chiều cao cây mà chỉ ước lượng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định sai diện tích trừ bỏ; sai số lượng cây, kích cỡ; tự điều chỉnh phẩm chất cây, trong đó có việc xác nhận cây còn xanh thành cây bị ảnh hưởng sau cháy.
Hành vi trên gây thiệt hại hơn 11.454m3 gỗ thông, tương đương số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù, Trương Ngọc Đức 3 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong và Lê Hạ cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
