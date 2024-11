Thai nhi chào đời khoẻ mạnh trong khối u xơ nặng 8kg

ThS.BS Võ Triệu Đạt - Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện FV cho biết, tháng 4/2023, bệnh nhân B.S. (37 tuổi, người Campuchia) được chẩn đoán có u xơ tử cung .

Cụ thể, bệnh nhân bị đa nhân xơ tử cung, kích thước khối u rất to, ước lượng trên 2 kg. Bệnh nhân được chỉ định mổ cắt tử cung và khối u để ngăn ngừa biến chứng do u xơ tử cung gây ra. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị và đã quay về nước với lý do bận công việc.

Tới tháng 6/2023, bệnh nhân S. được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện FV trong tình trạng cấp, đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, bệnh nhân S. được chẩn đoán mắc biến chứng do u xơ tử cung gây ra. Đáng chú ý, bệnh nhân đang có thai khoảng 8 tuần.

Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện FV đã đánh giá và chỉ định ngưng thai kỳ , khuyên bệnh nhân chuẩn bị sức khỏe để có thể thực hiện phẫu thuật điều trị u xơ tử cung càng sớm càng tốt. Thế nhưng, bệnh nhân S. vẫn không quay lại điều trị.

Tới tháng 4/2024, bệnh nhân tiếp tục quay lại bệnh viện trong tình trạng mang thai kèm theo khối u đang không ngừng to ra.

ThS.BS Võ Triệu Đạt chia sẻ: "Khối u đang to ra tuy nhiên may mắn là thai kỳ lần này diễn tiến ổn định, bệnh nhân không đau bụng, nôn ói hay chảy máu".

Thai nhi chào đời khỏe mạnh, thai phụ được cắt bỏ khối u nặng 8kg. Ảnh: BVCC.

Cũng theo bác sĩ, mang thai khi đang có khối u xơ tử cung lớn nguy cơ gặp biến chứng rất cao. Trong trường hợp này, một tử cung vừa chứa em bé, vừa chứa khối u đang phát triển gây chèn ép cơ quan xung quanh, nguy cơ hoại tử và chảy máu, gây đau bụng dữ dội, đe dọa tính mạng thai nhi và thai phụ bất kỳ lúc nào.

Dù biết rất nguy hiểm nhưng bệnh nhân B.S. vẫn quyết định giữ thai, không điều trị cắt bỏ khối u theo chỉ định và chấp nhận rủi ro.

Thai phụ được ê-kíp sản khoa Bệnh viện FV theo dõi sát sao các chỉ số sức khỏe, tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp để bảo đảm thai nhi được phát triển ổn định.

Thai càng lớn, khối u cũng ngày càng to khiến thai phụ ăn uống kém, dù mang thai nhưng chị chỉ nặng hơn 40 kg. Thai phụ cũng bị mất ngủ, sức khỏe suy kiệt. Tuy nhiên, dù sức khỏe yếu nhưng bệnh nhân S. vẫn tỏ ra lạc quan, sinh hoạt như một thai phụ bình thường và tuân thủ mọi chỉ định của bác sĩ.

Trước tình hình cơ thể thai phụ quá suy kiệt, hầu như không thể ăn uống được, nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tính mạng, bác sĩ đã lên kế hoạch khi thai nhi đủ 36 tuần tuổi sẽ phẫu thuật đưa em bé ra ngoài đồng thời cắt bỏ khối u.

Bác sĩ tiên lượng đây là ca đại phẫu với nguy cơ mất máu rất cao cùng nhiều rủi ro khó lường, bệnh nhân có thể bị nguy kịch bất cứ lúc nào nên khâu chuẩn bị được tiến hành rất kỹ lưỡng. Ca phẫu thuật gồm 3 bác sĩ sản phụ khoa, 2 bác sĩ gây mê, 2 nhân viên dụng cụ.

Do tử cung của bệnh nhân đã bị xơ hóa và thành tử cung dày lên tới 10cm, các bác sĩ buộc phải rạch tử cung theo hình chữ T để tiếp cận và đưa em bé ra ngoài.

Sau 150 phút căng thẳng, em bé chào đời khỏe mạnh, cân nặng 2,4kg. Ê-kíp phẫu thuật tiếp tục tiến hành cắt bán phần tử cung để loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn cổ tử cung cho bệnh nhân. Khối u được lấy ra nặng 8kg.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi ngày đêm. Hậu phẫu 3 ngày, bệnh nhân đã có thể đi lại và được xuất viện 9 ngày sau đó.

ThS.BS Võ Triệu Đạt cho biết, trường hợp phụ nữ mang thai, đồng thời bị u xơ tử cung khá phổ biến. Một số trường hợp phải ngưng thai kỳ vì những biến chứng của u xơ. Tuy vậy, đa số thai kỳ đều diễn tiến tương đối thuận lợi và an toàn.

Một số trường hợp không mong muốn có thể xảy ra như u xơ tử cung bị biến chứng, phát triển nhanh gây chèn ép thai nhi hoặc u xơ tử cung bị hoại tử khiến thai phụ bị đau bụng dữ dội, có thể buộc phải ngưng thai kỳ. Vì vậy, thai phụ cần được thăm khám và theo dõi sức khỏe sát sao để tránh những sự cố đáng tiếc.