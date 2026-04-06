Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg
GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Chuyển dạ đột ngột, đẻ rớt tại nhà trọ
BS.CKI Lê Đức Hùng, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, ngay khi nhận cuộc gọi từ tổng đài cấp cứu, ê kíp gồm bác sĩ sản khoa, sơ sinh và điều dưỡng đã nhanh chóng đến khu nhà trọ tại phường Tân Sơn Nhất để hỗ trợ sản phụ.
Khi đến nơi, sản phụ đã sinh con trên nền gạch. Bé gái chui đầu ra ngoài, nặng khoảng 3 kg, có dấu hiệu ngạt do chưa được xử trí sau sinh. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành cắt rốn, ủ ấm, làm sạch đường thở và khai thông đàm nhớt cho trẻ. Sau sơ cứu ban đầu, tình trạng của bé dần ổn định.
Nguy cơ biến chứng cao khi đẻ rơi
Sau khi xử trí cho em bé, sản phụ được kiểm tra tầng sinh môn, lấy nhau thai và tiêm thuốc hỗ trợ co hồi tử cung. Khoảng 30 phút sau, khi sức khỏe mẹ và con ổn định, ê kíp đã hỗ trợ đưa hai mẹ con đến bệnh viện theo nguyện vọng gia đình để tiếp tục chăm sóc hậu sản.
Theo bác sĩ Đức Hùng, đây là lần sinh con thứ 7 của sản phụ. Do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ không khám thai định kỳ. Việc đã sinh nhiều lần khiến quá trình chuyển dạ diễn ra rất nhanh, dẫn đến tình huống không kịp đến cơ sở y tế.
Các chuyên gia cảnh báo, đẻ rớt có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trẻ sơ sinh dễ bị chấn thương, suy hô hấp, nhiễm trùng máu hoặc bệnh lý đường hô hấp. Người mẹ có nguy cơ băng huyết, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Cảnh giác dấu hiệu chuyển dạ, tránh đẻ rơi
Bác sĩ cho biết, phần lớn các trường hợp đẻ rớt xảy ra ở phụ nữ không theo dõi thai kỳ đầy đủ hoặc không nhận biết sớm dấu hiệu chuyển dạ. Bên cạnh đó, điều kiện sống khó khăn, lao động nặng hoặc ở xa cơ sở y tế cũng làm tăng nguy cơ.
Trước đó, bệnh viện cũng từng tiếp nhận trường hợp sản phụ sinh con so nhưng không nhận biết dấu hiệu chuyển dạ, dẫn đến sinh rớt trong nhà vệ sinh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, mẹ và bé đều an toàn.
Xử trí thế nào khi không may sinh con tại nhà?
Trong trường hợp sản phụ chuyển dạ tại nhà, gia đình cần giữ bình tĩnh, giúp sản phụ nằm trên mặt phẳng sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Người hỗ trợ cần đón em bé, theo dõi nhịp thở và tiếng khóc. Nếu trẻ không khóc, có thể kích thích nhẹ để bé thở, đồng thời lau sạch đàm nhớt và giữ ấm cơ thể. Không tự ý cắt rốn nếu không có dụng cụ vô trùng, cũng không kéo dây rốn để lấy nhau thai.
Khám thai định kỳ là yếu tố then chốt
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe mẹ và bé, đồng thời trang bị kiến thức về các dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng từng cơn, ra dịch nhầy hồng hoặc vỡ ối.
Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu để được hỗ trợ kịp thời, tránh những tình huống nguy hiểm như đẻ rớt ngoài ý muốn.
