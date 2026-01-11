'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025
GĐXH - 'Người đẹp Tây Đô' Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra tại Ai Cập. Cô có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm.
Thu Ngân sinh năm 2003 tại Cà Mau, là người mẫu, tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ.
Theo đại diện ban tổ chức, Thu Ngân được đánh giá cao nhờ ngoại hình cân đối (chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm), phong thái tự tin cùng khả năng sử dụng tiếng Anh.
Trong quá trình chuẩn bị cho Miss Intercontinental 2025, cô tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn và trau dồi kiến thức xã hội.
Trước khi đến với cuộc thi, Thu Ngân dành thời gian tập gym, chạy bộ, catwalk đồng thời áp dụng chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Thu Ngân đề cao giá trị gia đình, dù thường xuyên học tập và làm việc xa nhà. Cô tham gia các hoạt động cộng đồng, cho rằng thiện nguyện không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia và kết nối con người.
Trong đời sống thường ngày, người đẹp yêu thích ca hát, nhảy múa để giải tỏa năng lượng và nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo. Khi bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế, cô kỳ vọng thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - tự tin, nhân ái và cầu tiến.
Hình ảnh đời thường của Thu Ngân.
Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, hướng tới tôn vinh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ của nữ giới.
Gần đây, thí sinh Việt Nam đoạt thành tích tốt tại cuộc thi, gồm Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đăng quang năm 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng - giành á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đoạt á hậu 3 năm 2024.
