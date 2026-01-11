'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Thu Ngân đề cao giá trị gia đình, dù thường xuyên học tập và làm việc xa nhà. Cô tham gia các hoạt động cộng đồng, cho rằng thiện nguyện không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia và kết nối con người.