Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80

Tối 20/8, Sao nhập ngũ 2025 trở lại với tập 3 mang tựa đề "Những trái tim rực lửa" - nơi kỷ luật, ý chí và cảm xúc đan xen, mở ra chuỗi thử thách khắc nghiệt nhưng cũng đầy thiêng liêng. Không chỉ tái hiện sự gian khổ của thao trường, tập 3 còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi màn trình diễn đặc công mãn nhãn cùng sự xuất hiện bất ngờ của Mũi trưởng Long. Đây là một trong những tập trọng tâm, khắc họa rõ hành trình trưởng thành, tinh thần đoàn kết và ý chí thép của các "chiến sĩ Sao nhập ngũ".

Trong tập 3 này, Bình An và Huỳnh Anh được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34 là điểm nhấn đặc biệt với khán giả.

Để hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, Bình An và Huỳnh Anh - hai gương mặt nổi bật với tinh thần kỷ luật đã được cử đến tận nơi luyện tập của các khối diễu binh diễu hành tham gia huấn luyện cùng đội hình của Quân đoàn 34.

Đây không chỉ là một thử thách, mà còn là vinh dự hiếm có, khi họ được hòa mình vào đội hình quân nhân thực thụ chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

Được các chiến sĩ tận tình hướng dẫn, Bình An và Huỳnh Anh đã có thể bước đi đều và tham gia duyệt đội hình đội ngũ cùng các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, để lại hình ảnh trang nghiêm và đầy tự hào.

Huỳnh Anh chia sẻ: "Cảm giác được đứng trong một hàng quân, một khối như vậy để diễu binh tôi cảm thấy rất tự hào". Còn Bình An, anh cũng xúc động chia sẻ: "Cảm xúc dâng trào như trở thành một chiến sĩ thật sự".

Không chỉ được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện tập vất vả, đòi hỏi sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật cao của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ A80, khoảnh khắc Bình An - Huỳnh Anh giao lưu, trò chuyện cùng các chiến sĩ trong bầu không khí vui vẻ, gần gũi giờ nghỉ giải lao cũng đem đến một góc nhìn khác cho khán giả về hình ảnh bình dị của những người chiến sĩ.

Ngoài ra, trong tập 3 bên cạnh các hoạt động sôi nổi gây ấn tượng của dàn cast tham gia chương trình thì khán giả còn tiếc nuối khi phải chia tay Ninh Dương Lan Ngọc.

Do chấn thương chân chưa kịp hồi phục, trong tập 3, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều nuối tiếc khi phải xin dừng lại hành trình ở Sao nhập ngũ 2025.

Trong buổi chia tay giản dị nhưng ấm cúng được các đồng đội tổ chức, nữ diễn viên không quên "quăng miếng" dặn dò Hòa Minzy "bớt gáy" khiến ai nấy bật cười.

Cô cũng không quên động viên Minh Tú - đang gặp chấn thương, và LyLy - từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính".

Việc Lan Ngọc quyết tâm tham gia Sao nhập ngũ dù chấn thương là bởi cô muốn góp sức cho một mùa đặc biệt và không biết "cơ hội" này có đến lần nào nữa không.

Diệu Nhi chia sẻ: Trước ngày "nhập ngũ", cô và Ninh Dương Lan Ngọc đã hẹn nhau "dù khó khăn cũng sẽ cùng tham gia" chương trình. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Nếu là Nhi trong hoàn cảnh đó, Nhi vẫn sẽ tham gia. Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng, nhưng Ngọc muốn cống hiến và trải nghiệm, đó là điều rất đáng trân trọng".

Những lời tâm sự ấy đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về quyết định của Lan Ngọc, đồng thời khẳng định tình đồng đội gắn bó giữa các nghệ sĩ.