Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80
GĐXH - Bình An và Huỳnh Anh đã có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa khi được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34. 2 nam diễn viên cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ phục vụ A80.
Tối 20/8, Sao nhập ngũ 2025 trở lại với tập 3 mang tựa đề "Những trái tim rực lửa" - nơi kỷ luật, ý chí và cảm xúc đan xen, mở ra chuỗi thử thách khắc nghiệt nhưng cũng đầy thiêng liêng. Không chỉ tái hiện sự gian khổ của thao trường, tập 3 còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi màn trình diễn đặc công mãn nhãn cùng sự xuất hiện bất ngờ của Mũi trưởng Long. Đây là một trong những tập trọng tâm, khắc họa rõ hành trình trưởng thành, tinh thần đoàn kết và ý chí thép của các "chiến sĩ Sao nhập ngũ".
Trong tập 3 này, Bình An và Huỳnh Anh được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34 là điểm nhấn đặc biệt với khán giả.
Để hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, Bình An và Huỳnh Anh - hai gương mặt nổi bật với tinh thần kỷ luật đã được cử đến tận nơi luyện tập của các khối diễu binh diễu hành tham gia huấn luyện cùng đội hình của Quân đoàn 34.
Đây không chỉ là một thử thách, mà còn là vinh dự hiếm có, khi họ được hòa mình vào đội hình quân nhân thực thụ chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Được các chiến sĩ tận tình hướng dẫn, Bình An và Huỳnh Anh đã có thể bước đi đều và tham gia duyệt đội hình đội ngũ cùng các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, để lại hình ảnh trang nghiêm và đầy tự hào.
Huỳnh Anh chia sẻ: "Cảm giác được đứng trong một hàng quân, một khối như vậy để diễu binh tôi cảm thấy rất tự hào". Còn Bình An, anh cũng xúc động chia sẻ: "Cảm xúc dâng trào như trở thành một chiến sĩ thật sự".
Không chỉ được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện tập vất vả, đòi hỏi sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật cao của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ A80, khoảnh khắc Bình An - Huỳnh Anh giao lưu, trò chuyện cùng các chiến sĩ trong bầu không khí vui vẻ, gần gũi giờ nghỉ giải lao cũng đem đến một góc nhìn khác cho khán giả về hình ảnh bình dị của những người chiến sĩ.
Ngoài ra, trong tập 3 bên cạnh các hoạt động sôi nổi gây ấn tượng của dàn cast tham gia chương trình thì khán giả còn tiếc nuối khi phải chia tay Ninh Dương Lan Ngọc.
Do chấn thương chân chưa kịp hồi phục, trong tập 3, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều nuối tiếc khi phải xin dừng lại hành trình ở Sao nhập ngũ 2025.
Trong buổi chia tay giản dị nhưng ấm cúng được các đồng đội tổ chức, nữ diễn viên không quên "quăng miếng" dặn dò Hòa Minzy "bớt gáy" khiến ai nấy bật cười.
Cô cũng không quên động viên Minh Tú - đang gặp chấn thương, và LyLy - từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính".
Việc Lan Ngọc quyết tâm tham gia Sao nhập ngũ dù chấn thương là bởi cô muốn góp sức cho một mùa đặc biệt và không biết "cơ hội" này có đến lần nào nữa không.
Diệu Nhi chia sẻ: Trước ngày "nhập ngũ", cô và Ninh Dương Lan Ngọc đã hẹn nhau "dù khó khăn cũng sẽ cùng tham gia" chương trình. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Nếu là Nhi trong hoàn cảnh đó, Nhi vẫn sẽ tham gia. Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng, nhưng Ngọc muốn cống hiến và trải nghiệm, đó là điều rất đáng trân trọng".
Những lời tâm sự ấy đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về quyết định của Lan Ngọc, đồng thời khẳng định tình đồng đội gắn bó giữa các nghệ sĩ.
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.
Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái LanGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.
Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.
Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.
Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ conXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.
NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.
Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêuGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.
Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổiGiải trí
GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.