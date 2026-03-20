Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in
GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.
Hoa Ban - Sắc tím Tây Bắc giữa lòng Hà Nội
Vốn là biểu tượng của tình yêu thủy chung và vẻ đẹp của người thiếu nữ vùng cao, hoa ban khi "về" Hà Nội lại mang một phong vị rất riêng. Không kiêu sa như hoa hồng, không nồng nàn như hoa sữa, hoa ban chinh phục lòng người bằng sự thuần khiết. Những cánh hoa hình trái tim, mang sắc trắng xen lẫn tím nhạt, rung rinh trong gió như những cánh bướm dập dìu.
Tại khu vực đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu, người dân thủ đô háo hức chụp ảnh cùng dàn hoa ban. Dễ dàng bắt gặp tại đây là hình ảnh các bà, các chị với nụ cười rạng rỡ để lưu giữ lại khoảnh khắc "xuân thì" thứ hai.
Chị Ma Bích Phượng (Đống Đa, Hà Nội), cùng bố là ông Ma Văn Đăng nhân dịp có ngày nghỉ đã chọn cung đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu làm điểm đến cho chuyến dạo phố, ngắm hoa đầu xuân. Vừa ân cần chỉnh lại vạt áo cho bố, chị Phượng vừa hào hứng dùng điện thoại ghi lại những nụ cười hiền hậu của ông cụ bên những nhành hoa tím biếc.
Chị Phượng tâm sự: "Bố mình năm nay tuổi đã cao, đi lại có phần chậm hơn trước nên những chuyến đi xa về vùng cao ngắm hoa ban là điều rất khó khăn. May mắn là ngay giữa Thủ đô cũng có hàng hoa đẹp thế này. Nhân ngày nghỉ, mình muốn đưa bố ra đây hít thở không khí trong lành và chụp thật nhiều ảnh để ông làm kỷ niệm với con cháu."
Hoa Sưa - "Tuyết tháng Ba" phủ trắng những con đường
Nếu hoa ban mang đến một sắc tím dịu dàng thì hoa sưa lại khiến lòng người ngẩn ngơ bởi một màu trắng tinh khôi, dịu dàng như những hạt tuyết đọng lại trên vòm lá. Không rực rỡ, không phô trương, hoa sưa lặng lẽ bung nở, nhuộm trắng những góc phố thân quen như đường Phan Đình Phùng, dọc đường Hồ Tây,...
Dưới những tán sưa trắng muốt, nhịp sống hối hả của Thủ đô như chậm lại một nhịp. Những cánh hoa sưa nhỏ li ti, chỉ cần một làn gió xuân khẽ lay cũng đủ tạo nên một "cơn mưa trắng" rải thảm xuống những vòng xe lăn bánh hay đọng lại trên mái tóc người qua đường.
Hoa Gạo - Sắc đỏ gợi nhớ hồn quê
Nếu hoa sưa, hoa ban mang nét thanh tao thì hoa gạo (hoa mộc miên) lại thắp lên vẻ rực rỡ, ấm áp. Tại cung đường nhỏ khu đô thị Park City (La Khê, Hà Đông) hay đường Bắc Sơn, sắc đỏ của hoa gạo như những đốm lửa thắp sáng bầu trời tháng Ba.
