Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.
Theo tử vi, tháng sinh Âm lịch có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của mỗi người. Trong đó, 3 tháng Âm lịch sau được xem là thời điểm chào đời của những người phụ nữ vượng phu ích tử, hậu vận an nhàn, sung túc.
Phụ nữ sinh tháng 3 Âm lịch: Tào khang chi thê, đồng cam cộng khổ
Người phụ nữ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường sở hữu khí chất thanh tao, tướng mạo đoan trang.
Họ sống chân thành, biết lắng nghe và cảm thông, được nhiều người yêu quý. Trong tình cảm, họ là mẫu phụ nữ chung thủy, đặt gia đình lên hàng đầu.
Sau khi kết hôn, họ luôn đồng hành cùng chồng vượt qua mọi gian khó, không bao giờ buông tay ngay cả khi sự nghiệp của chồng gặp trắc trở.
Họ vừa khéo léo quán xuyến việc nhà, vừa tinh tế trong đối nhân xử thế. Càng trưởng thành, phụ nữ sinh tháng Âm lịch này càng gặp nhiều may mắn, có quý nhân nâng đỡ.
Họ không chỉ giúp chồng gặt hái thành công mà còn nuôi dạy con cái thành tài, xây dựng mái ấm bền vững và ấm no.
Phụ nữ sinh tháng 6 Âm lịch: Thực tế, vun vén giỏi, hưởng phúc hậu vận
Tử vi cho rằng phụ nữ sinh tháng 6 Âm lịch thường có tính cách ổn định, suy nghĩ chín chắn và rất thực tế.
Họ không mơ mộng viển vông mà luôn nhìn cuộc sống bằng cái nhìn rõ ràng, logic.
Chính vì vậy, trong mắt đàn ông, họ là hình mẫu người vợ lý tưởng, vừa đảm đang vừa biết lo toan cho tương lai.
Người phụ nữ này thường kết duyên cùng người đàn ông tài giỏi, có chí tiến thủ.
Dù khởi đầu hôn nhân với hai bàn tay trắng, họ vẫn có thể cùng chồng gây dựng sự nghiệp vững chắc, cuộc sống ngày một đủ đầy.
Về hậu vận, phụ nữ sinh tháng 6 Âm lịch được hưởng phúc từ con cái. Họ có gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, chăm sóc chu đáo, nên tuổi già an nhàn, sung túc.
Phụ nữ sinh tháng 11 Âm lịch: Vượng phu ích tử, hậu vận thịnh vượng
Phụ nữ chào đời vào tháng 11 Âm lịch thường được trời phú cho số mệnh vượng phu ích tử.
Họ sở hữu tính cách nhân hậu, thông minh, nhanh nhạy và luôn hết lòng vì gia đình. Trong công việc, họ có khả năng thích nghi, giỏi kiếm tiền và biết cách tích lũy của cải.
Với trực giác sắc bén, họ thường đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp gia đình vượt qua nhiều khó khăn.
Họ coi gia đình là động lực lớn nhất để phấn đấu, yêu thương chồng con hết mực và luôn nỗ lực vun đắp hạnh phúc.
Nhờ vậy, cuộc sống của họ ngày một khởi sắc, gia đình sung túc, con cái trưởng thành và thành đạt. Khi về già, họ được tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn.
3 tháng sinh Âm lịch mang lại hạnh phúc và phú quý
Tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu ấn khởi đầu một cuộc đời mà còn phản ánh phần nào vận mệnh, tính cách và hạnh phúc sau này.
Phụ nữ sinh vào tháng 3, tháng 6 và tháng 11 Âm lịch đều mang trong mình nhiều phúc khí, vừa vượng chồng vừa giỏi nuôi dạy con.
Họ chính là điểm tựa vững chắc, là ngôi sao may mắn giúp gia đình ngày càng hưng thịnh.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
