Rực vàng cánh đồng hoa hướng dương ở Kim Liên, du khách đổ xô check-in

Đó là cánh đồng hoa hướng dương nằm ở xã Kim Liên (Nghệ An). Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm khi đến quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây có rất đông bạn trẻ đến dạo chơi và không quên "săn" ảnh đẹp với những bông hoa đang khoe sắc.



Cánh đồng hoa hướng dương tại xã Kim Liên đang nở rộ.

Trên diện tích đất lúa, hoa màu truyền thống, anh Chu Văn Quân (40 tuổi, trú tại xã Kim Liên) trồng khoảng 20.000 cây hướng dương, với kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và thu hút du khách đến với quê hương của mình. Kết quả bước đầu của thử nghiệm cho thấy cây hướng dương sinh trưởng, phát triển tốt trên đất lúa, cho những bông hoa lớn, nở căng, màu sắc đẹp...



Những bông hoa lớn nở căng, nổi bật trên nền ruộng lúa xanh và mái ngói đỏ, tạo nên một điểm nhấn mới cho vùng quê xứ Nghệ. Để tăng trải nghiệm cho du khách, chủ vườn còn dựng thêm các tiểu cảnh mang đậm nét làng quê như nhà gỗ lợp mái cọ, góc chụp ảnh đồng quê.

Vườn mở cửa miễn phí từ ngày 10 tháng Giêng, thu hút trung bình gần 1.000 lượt khách mỗi ngày, cuối tuần lượng khách tăng gấp rưỡi đến gấp đôi. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh, thậm chí cả du khách nước ngoài cũng tìm đến để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí đồng quê.

Chủ vườn kỳ vọng mô hình trồng hoa kết hợp du lịch trải nghiệm sẽ góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch khi du khách về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp gắn với du lịch ở vùng quê xứ Nghệ.

Bạn trẻ tạo dáng check-in tại cánh đồng hoa hướng dương.

Bà Nguyễn Hương Liên (57 tuổi), trú tại Hà Nội, cho biết chỉ dự định đến thăm quê hương Bác Hồ nhưng không ngờ lại gặp ngay trúng thời điểm cánh đồng hoa hướng dương nở rộ đẹp như vậy.



Hàng nghìn bông hoa hướng dương bung nở vàng rực.

Những bông hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc.

"Mình rất thích hoa hướng dương nên vừa đến là tranh thủ vào chụp ảnh ngay. Không ngờ giữa lòng quê Bác lại có một vườn hoa đẹp đến như vậy. Không khí ở đây lại rất thoáng mát, dễ chịu", bà Liên cho hay.



Du khách hào hứng tạo dáng chụp ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương.

Ông Wang Li, quản lý một công ty tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An), biết đến vườn hoa hướng dương ở Kim Liên qua những bức ảnh do nhân viên chia sẻ trên Facebook. Bị thu hút bởi sắc vàng rực rỡ giữa khung cảnh làng quê yên bình, ông dành ngày nghỉ cuối tuần để đến tận nơi tham quan.



Không chỉ thích thú trước cánh đồng hoa nở rộ giữa làng Sen, vị du khách người Trung Quốc còn hào hứng khi được giới thiệu những sản vật quê như hoa quả sấy, trà sen và các loại nông sản sạch của địa phương. Rời khu vườn, ông Wang Li mang theo những túi quà quê đầy ắp.

Buổi chiều, rất đông người đến cánh đồng hoa hướng dương để "săn" ảnh đẹp.

Nhiều người đến cánh đồng hoa để chụp ảnh, dạo chơi.

Với nhiều người, khi đến đây họ được tận hưởng một bầu không khí rất thoải mái và dễ chịu. Đang dạo chơi chụp ảnh cùng với em gái, Thu Giang (30 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, ban đầu hai chị em chỉ ghé qua đi dạo, nhưng khi nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, rực rỡ giữa đồng ruộng liền dừng lại chụp ảnh. "Cánh đồng hoa rất rộng, chắc hẳn được chăm sóc khá kỳ công nên hoa mới nở đẹp và tươi như vậy. Ở gần thành phố mà có một nơi yên bình như thế này thật sự rất tuyệt, đến đây cảm giác như được tách khỏi sự ồn ào bên ngoài", Giang chia sẻ.



Vườn hoa mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, chụp ảnh. Nhiều người sau khi tham quan đã tự nguyện ủng hộ một khoản nhỏ để chủ vườn trang trải chi phí giống, phân bón và công chăm sóc. "Việc ủng hộ hoàn toàn tùy tâm. Nhóm bạn của tôi cũng góp một ít để ủng hộ, rồi thoải mái chụp ảnh check-in giữa vườn hoa đầu xuân", Giang nói.

Nhiều du khách đi từ xa đến đây để tham quan cánh đồng hoa hướng dương.

Có người còn không ngại đi một quãng đường khá xa để đến check-in với cánh đồng hoa hướng dương. Biết đến cánh đồng hoa này thông qua mạng xã hội, chị Nguyễn Thùy Dung (33 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng gia đình tranh thủ đến tham quan.



"Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, đến nơi cảm giác rất thoải mái", chị Dung chia sẻ. Trước đó, gia đình chị từng nhiều lần dự định lên vườn hoa hướng dương ở Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn cũ) để chụp ảnh nhưng vì quãng đường khá xa nên chưa thực hiện được. Khi biết ở Kim Liên cũng có vườn hoa hướng dương nở rộ, lại mở cửa miễn phí cho khách tham quan, cả gia đình liền thu xếp đến trải nghiệm. "Dù không thu vé nhưng mỗi người trong gia đình tôi vẫn góp 10.000 đồng để ủng hộ chủ vườn chăm sóc hoa", chị Dung nói.

Càng về chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng.

Mới chỉ mở cửa đón khách nhưng các nhiếp ảnh gia, du khách trong và ngoài tỉnh rần rần chia sẻ cho nhau trên các trang mạng xã hội. Nơi đây trở thành địa điểm "check in” lý tưởng cho mọi người đầu năm mới.

Bạn trẻ thích thú chụp lại những bức ảnh đẹp tại cánh đồng hoa.

Khi tiết trời đã dịu mát thì càng thu hút nhiều bạn trẻ đến cánh đồng hoa hướng dương để chụp ảnh, vui chơi.

