Thanh Hóa: Người dân sống bất an bên những đồi đất dựng đứng

Theo ghi nhận của PV, do địa hình đồi núi bao quanh, với những con dốc cao, nên nhiều hộ dân nằm dọc tỉnh lộ 520 thuộc thôn Đồng Tâm, Đồng Phông, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) chủ yếu dựng nhà cửa dưới chân núi, hoặc dọc theo các sườn đồi. Những lúc mưa gió, các hộ dân lo sợ các quả đồi từng bị đào bới nham nhở có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Các quả đồi từng bị đào bới nham nhở có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Đứng cạnh ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa vách núi đất, ông Quách Trọng Kịch (73 tuổi) ở thôn Đồng Tâm cho biết, nhiều năm nay, gia đình ông và 7 hộ dân bên cạnh lo lắng trước nguy cơ bị vùi lấp do đất sạt lở. "Cứ mưa là các hộ dân ở dọc khu này lại phải rồng rắn di tản đi nơi khác tá túc. Mong sao chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp để người dân chúng tôi an cư lập nghiệp. Chứ để thế này thì ai cũng bất an", ông Kịch cho biết.

Nguy cơ sạt lở vào nhà các hộ dân tại thôn Đồng Tâm luôn hiện hữu.

Ông Lê Viết Hương, Chủ tịch UBND xã Phượng Nghi cho biết, tại thôn Đồng Tâm và Đồng Phông, người dân kêu cứu về tình trạng sạt lở đất đe dọa tính mạng và tài sản là đúng thực tế. "Địa phương chúng tôi là xã bán sơn địa, người dân lại ở dọc các sườn đồi nên nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu", ông Hương nói.

Về phương án xử lý, ông Hương cho biết, tại thôn Đồng Phông cấp trên đã có dự án xử lý khẩn cấp sạt lở, sụt lún đồi đất sẽ triển khai trong thời gian tới. Còn thôn Đồng Tâm phải chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án xử lý.

Các hộ dân làm nhà sát ngay những quả đồi đào bới nham nhở.

Theo tìm hiểu, trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 năm 2024 và mưa lũ sau bão, trên địa bàn huyện Như Thanh xảy ra mưa lớn. Tại khu vực đồi đất thôn Đồng Phông xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Vết nứt nằm ở sườn đồi có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng lớn nhất khoảng 40cm, một số đoạn bị sạt lở, sụt lún từ 1 - 1,2m.

Khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún đất có độ cao so với tuyến đường liên huyện ở phía dưới khoảng 30m, đỉnh đồi đất có chiều cao khoảng 50m, phía dưới chân đồi xuất hiện nhiều vết nứt, sườn đồi có độ dốc đứng. Nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 5 hộ/22 khẩu và người, phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường liên huyện. Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, sụt lún đồi đất tại thôn Đồng Phông.

Trước thực trạng nguy cơ sạt lở đang hiện hữu, UBND huyện Như Thanh nên tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể nguy cơ sạt lở, sụt lún đất và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo ổn định đời sống, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất.