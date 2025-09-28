Ngày 27/9, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Đại hội thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của chuyên ngành, khẳng định vị thế ngày càng lớn trong hệ thống y tế Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, cho biết: Mỗi năm ước tính có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới trên cả nước. Trong đó, khoảng 40% người bệnh tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật can thiệp hiện đại trong vòng 10 năm qua đã mở ra hy vọng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tổ chức chính quy để thống nhất hướng dẫn chuyên môn, xây dựng quy trình chuẩn, phát triển nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Đại hội.

"Trên thế giới đã có những tổ chức lớn như Hội Can thiệp thần kinh Thế giới WFITN (từ năm 1990) và Hội Can thiệp thần kinh Á – Úc AAFITN (từ năm 1994), hoạt động trong cùng lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi. Các thành viên Ban vận động cũng đã gắn kết với hai hội này hơn 10 năm và Việt Nam từng đăng cai thành công hội nghị AAFITN 2014 tại Đà Nẵng. Năm 2024, chúng tôi đã đề xuất Việt Nam trở thành ứng viên đăng cai hội nghị WFITN 2030. Vì vậy, việc thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là rất cần thiết, để có một tổ chức chuyên ngành đại diện cho đất nước" – TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ.

Vì vậy, theo Ban Vận động thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, việc thành lập Hội trở thành bước đi tất yếu, nhằm tập hợp đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực này, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, tiếp nhận tiến bộ quốc tế, nâng cao chất lượng điều trị, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và đưa y học Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

TS.BS Trần Chí Cường cùng các thành viên Ban vận động nhận Quyết định thành lập Hội can thiệp mạch thần kinh Việt Nam.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã khẳng định: "Sự ra đời của Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chuyên ngành; là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến… Đồng thời, Hội sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò tư vấn phản biện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho bộ đội và nhân dân".

Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ có 15 thành viên. Ban Chấp hành Hội đã tiến hành họp phiên đầu tiên và tín nhiệm bầu PGS.TS Lê Văn Trường giữ cương vị Chủ tịch Hội can thiệp mạch thần kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, 6 Phó Chủ tịch được giới thiệu và bầu chọn, gồm: TS.BS Trần Chí Cường; TS.BS Nguyễn Trọng Tuyển; BS.CKII Nguyễn Văn Trung; PGS.TS Phạm Đình Đài; BS.CKII Nguyễn Đức Khang; PGS.TS Vũ Đăng Lưu.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam.

Đặc biệt, Đại hội cũng nhất trí bầu chọn GS.TS Phạm Minh Thông - người thực hiện can thiệp mạch thần kinh đầu tiên tại Việt Nam, giữ vị trí Chủ tịch danh dự Hội can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Tại thời điểm thành lập, số lượng thành viên đăng ký tham gia Hội lên tới hơn 300 bác sĩ, đang công tác tại 66 bệnh viện trên cả nước.

Theo PGS.TS Lê Văn Trường – Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, sự ra đời của Hội khẳng định tầm quan trọng ngày càng lớn của chuyên ngành này trong y học hiện đại, đồng thời mở ra một diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ trên toàn quốc. Chủ tịch Hội cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể: Thống nhất lực lượng chuyên môn can thiệp mạch thần kinh trên toàn quốc; xây dựng các phác đồ điều trị cho các bệnh lý mạch máu thần kinh làm cơ sở thực hành cho các cơ sở y tế; đào tạo và phát triển mạng lưới cấp cứu can thiệp mạch cho các bệnh viện trong cả nước; phát triển quan hệ quốc tế, nâng cao uy tín ngành can thiệp mạch thần kinh Việt Nam ra thế giới và thu hút bệnh nhân từ nước ngoài về Việt Nam khám chữa bệnh, theo chủ trương và định hướng của Đảng, Nhà nước...



