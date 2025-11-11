Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thủng tạng rỗng nguy hiểm từ dấu hiệu đau bụng dữ dội

Nam sinh 17 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt, bụng co cứng nên được gia đình đưa đến BVĐK Xuyên Á, Long An để khám cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận cơn đau không thuyên giảm, bệnh nhân toát mồ hôi, bụng chướng.

Qua thăm khám và chụp CT-scan ổ bụng, kết quả cho thấy có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, dạ dày giãn lớn, thành hang môn vị dày bất thường và chỉ số bạch cầu tăng cao.

Hình ảnh CT cho thấy bệnh nhân bị thủng ổ loét môn vị tá tràng. Ảnh: BVCC

BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng và hẹp tá tràng hoàn toàn – một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không phẫu thuật kịp thời.

Ê-kíp nhanh chóng hội chẩn khẩn và tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện lỗ thủng mặt trước môn vị – tá tràng khoảng 2cm, kèm theo lượng lớn dịch đục lan khắp ổ bụng.

Bệnh nhân được khâu kín lỗ thủng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công. Hiện sức khỏe em đã ổn định, ăn uống bình thường và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ.

Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng: Thức khuya và ăn uống thất thường

Theo BS.CKII. Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện cho biết: Thủng tạng rỗng là tình trạng cấp cứu nguy kịch, khi dịch tiêu hóa và vi khuẩn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn.

Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, bệnh đang ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài – những yếu tố khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, hình thành ổ loét.

Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ nên duy trì lối sống lành mạnh: Ăn uống đúng giờ, hạn chế thức khuya, kiểm soát stress, đồng thời đi khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý dạ dày.

Khi có biểu hiện đau thượng vị, ợ chua, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.



