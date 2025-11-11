Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
Thủng tạng rỗng nguy hiểm từ dấu hiệu đau bụng dữ dội
Nam sinh 17 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt, bụng co cứng nên được gia đình đưa đến BVĐK Xuyên Á, Long An để khám cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận cơn đau không thuyên giảm, bệnh nhân toát mồ hôi, bụng chướng.
Qua thăm khám và chụp CT-scan ổ bụng, kết quả cho thấy có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, dạ dày giãn lớn, thành hang môn vị dày bất thường và chỉ số bạch cầu tăng cao.
BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng và hẹp tá tràng hoàn toàn – một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không phẫu thuật kịp thời.
Ê-kíp nhanh chóng hội chẩn khẩn và tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện lỗ thủng mặt trước môn vị – tá tràng khoảng 2cm, kèm theo lượng lớn dịch đục lan khắp ổ bụng.
Bệnh nhân được khâu kín lỗ thủng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công. Hiện sức khỏe em đã ổn định, ăn uống bình thường và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ.
Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng: Thức khuya và ăn uống thất thường
Theo BS.CKII. Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện cho biết: Thủng tạng rỗng là tình trạng cấp cứu nguy kịch, khi dịch tiêu hóa và vi khuẩn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn.
Đáng chú ý, bệnh đang ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài – những yếu tố khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, hình thành ổ loét.
Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ nên duy trì lối sống lành mạnh: Ăn uống đúng giờ, hạn chế thức khuya, kiểm soát stress, đồng thời đi khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý dạ dày.
Khi có biểu hiện đau thượng vị, ợ chua, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
GĐXH - Uống nước cần tây vào buổi sáng hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.
GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
