Thanh niên 22 tuổi mắc bệnh 'khó nói' thừa nhận mắc sai lầm này

Mắc bệnh giang mai sau lần sinh hoạt tình dục không an toàn

Vừa qua, các bác sĩ BVĐK Medlatec cho biết đã tiếp nhận nam bệnh nhân 22 tuổi, đến khám do xuất hiện vết loét ở bộ phận sinh dục.

Khai thác bệnh sử được biết, 1 tháng trước khi vào viện, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn. Một tuần sau xuất hiện vết loét vùng sinh dục, không ngứa, không đau, không sốt, không tiết dịch niệu đạo, không tiểu buốt, không tiểu dắt.

Bệnh nhân đã từng đi khám và xét nghiệm tại cơ sở y tế khác, kết quả ban đầu cho thấy RPR, TPHA âm tính; HSV IgM âm tính ; HSV IgG dương tính; lậu, cChlamydia âm tính. Sau đó, bác sĩ chỉ định uống cefixime 400mg/ngày trong 3 ngày, bôi Fucidin, vết loét có khô. Tuy nhiên, 3 ngày gần đây loét tái phát, nên bệnh nhân quyết định đến Medlatec thăm khám.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có hội chứng loét sinh dục với vết loét tại quy đầu, hình tròn, ranh giới rõ, bề mặt phẳng, màu đỏ tươi, nền cứng. Các hội chứng khác như tiết dịch niệu đạo, nhiễm trùng và thiếu máu đều âm tính.

Kết quả xét nghiệm cho thấy: HSV IgG > 30 (dương tính); RPR: dương tính; TPHA: dương tính

Dựa vào kết quả trên, bệnh nhân được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn 1.

3 giai đoạn tiến triển của bệnh giang mai nhất định phải biết để điều trị hiệu quả

Theo ThS.BS. Trần Thị Thu - Chuyên khoa Da liễu cho biết, bệnh giang mai tiến triển qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ khi phơi nhiễm đến khi xuất hiện vết loét (1 tháng đầu)

Ở giai đoạn này, vết loét giang mai có thể tự lành ngay cả khi không được điều trị. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm xoắn khuẩn Treponema pallidum xâm nhập vào máu, lan tỏa khắp cơ thể và tiến triển thành giang mai giai đoạn 2.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khá khó khăn do kháng thể đặc hiệu chưa hình thành trong máu; phương pháp chẩn đoán khả thi chủ yếu là xét nghiệm trực tiếp tìm vi khuẩn từ vết loét.

Điều trị giang mai giai đoạn 1 cho kết quả rất tốt, không để lại di chứng, chỉ cần tiêm một liều duy nhất.

Giai đoạn 2: Xuất hiện đào ban trên da

Khi không điều trị, tổn thương có thể mất đi nhưng cũng có những trường hợp đào ban không mất đi mà thẫm màu trở lại tạo lại những vết sẩn, mọc ở toàn thân đặc biệt là vùng ngực, lưng và bụng.

Giai đoạn 3: Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi

Ở giai đoạn này xét nghiệm không tìm được xoắn khuẩn trong máu, do xoắn khuẩn đang trú trong gôm giang mai, điều trị ít hiệu quả. Lúc này phải phối hợp ngoại khoa phẫu thuật lấy gôm ra, kết hợp điều trị kháng sinh tối thiểu 4 tuần.

Bác sĩ Thu khuyến cáo, khi mắc giang mai, người bệnh có nguy cơ đồng nhiễm với các tác nhân khác như HIV, HBV, HCV… Vì vậy, cần làm xét nghiệm bổ sung để xác định tình trạng đồng nhiễm, đồng thời tái khám để thực hiện các xét nghiệm kiểm tra toàn diện những bệnh lây truyền qua đường tình dục (bao gồm 12 tác nhân thường gặp) nhằm đảm bảo an toàn và tránh bỏ sót bệnh.

