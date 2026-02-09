Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội
GĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.
Lê Phương mới đây vừa chia sẻ những hình ảnh cùng chồng đi công tác ở Hà Nội và tận hưởng không khí những ngày giáp Tết nguyên đán. Cô viết: "Ra Hà Nội là phải ăn phở, bún đậu, ngắm hoa đào, rồi đi dạo Hồ Gươm".
Những hình ảnh Lê Phương chia sẻ nhận được nhiều tương tác từ người hâm mộ. Phần đa đều khen Lê Phương có nhan sắc trẻ trung, đẹp đôi với chồng.
Trước chuyến đi Hà Nội công tác, Lê Phương cũng có tin vui chia sẻ với mọi người. Đó là việc mua nhà sau 10 năm tích cóp của nữ diễn viên. Lê Phương viết: "29/1/2026 - ngày lành tháng tốt. Bắt đầu từ con số 0 và hiện tại là số 8. Chúng con biết ơn tất cả".
Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội.
Đây là thành quả sau một thập kỷ nỗ lực của Lê Phương. Được biết, trong nhiều năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã cố gắng không ngừng để có được như ngày hôm nay. Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.
Ngoài công việc, cô còn khiến khán giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Q.N.N. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.
Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.
Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.
Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.
Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Lê Phương đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.
