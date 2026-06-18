Thanh Thủy gây sốt với váy xuyên thấu táo bạo tuổi 24
GĐXH - Thanh Thủy mới đây khiến fan trầm trồ với màn khoe dáng nửa kín nửa hở cùng chiếc váy body xuyên thấu hở nội y bên trong.
5 cách làm mặt nạ cà rốt dưỡng da trắng mịn tự nhiên tại nhàĐẹp - 7 giờ trước
GĐXH - Cà rốt không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn là 'thần dược' dưỡng trắng. Để giúp bạn tối ưu hóa công dụng của loại củ này, bài viết sau đã tổng hợp 5 công thức làm mặt nạ cà rốt kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên lành tính.
Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹpThời trang - 10 giờ trước
GĐXH - Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến khán giả ngất ngây với khoảnh khắc khoe nhan sắc trên đất Mỹ.
Diện áo dài trắng ở tuổi trung niên, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ýThời trang - 13 giờ trước
GĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi khiến khán giả chú ý khi diện áo dài trắng ở tuổi trung niên. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ở tuổi ngoài 50 nhưng nhan sắc của chị vẫn trẻ đẹp.
Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏĐẹp - 16 giờ trước
Lâm Duẫn đang gây sốt trên các trang MXH Trung Quốc với gu thời trang phá cách ấn tượng, thể hiện đa dạng phong cách, khác biệt hẳn nhóm diễn viên trẻ hiện nay.
Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".
Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm đượcĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Phương pháp làm trắng da bằng muối hiện đang là xu hướng làm đẹp tự nhiên được nhiều người lựa chọn nhờ tính an toàn và tiết kiệm.
Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải MyThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ của người đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người.
Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểmThời trang - 1 ngày trước
Dây đeo dài, đá tự nhiên đầy sắc màu, đồng hồ tí hon và những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức khiến trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết!
Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà LanĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Phạm Bảo Thư - đại diện cho đội tuyển Hà Lan, nhỏ tuổi nhất dàn trai xinh gái đẹp trong Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Cô sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, tươi trẻ và sự duyên dáng tuổi 18.
'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39Chăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.