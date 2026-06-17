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Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'

Thứ tư, 17:04 17/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 1.

Tiểu Vy tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi đăng tải bộ ảnh mới được thực hiện trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An. Nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang quyến rũ của nàng hậu nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Tiểu Vy lựa chọn trang phục gồm áo hai dây kết hợp chân váy tôn dáng.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 3.

Thiết kế đơn giản nhưng khéo léo giúp người đẹp khoe vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn. Giữa khung cảnh cổ kính, thơ mộng của phố cổ Hội An, nàng hậu tự tin tạo dáng trước ống kính với nhiều biểu cảm cuốn hút.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 4.

Sau đó bộ ảnh của Tiểu Vy đã nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung còn bình luận đầu tiên, trầm trồ: "Đẹp không lối thoát"

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Việt Nam 2018. Một số ý kiến cho rằng người đẹp đang ngày càng trưởng thành, quyến rũ và biết cách xây dựng hình ảnh phù hợp với độ tuổi.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 6.

Tiểu Vy ở tuổi 26.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 7.

Những năm gần đây, Tiểu Vy không chỉ ghi dấu ấn trong các hoạt động giải trí mà còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ phong cách thời trang ngày càng đa dạng.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 8.

Người đẹp thường xuyên thử sức với nhiều hình tượng khác nhau, từ thanh lịch, nữ tính đến gợi cảm, cá tính nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng vốn có.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 9.

Việc các hoa hậu lựa chọn chia sẻ những bộ ảnh quyến rũ trên mạng xã hội không còn là điều xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, điều giúp Tiểu Vy nhận được nhiều phản hồi tích cực chính là khả năng cân bằng giữa sự gợi cảm và hình ảnh thanh lịch. Thay vì chạy theo những xu hướng táo bạo quá mức, nàng hậu thường ưu tiên các thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng khỏe khoắn.

Bộ ảnh đẹp mê hồn của Trần Tiểu Vy khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Tiểu Vy cũng được đánh giá ngày càng mặn mà sau nhiều năm đăng quang. Từ một cô gái trẻ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nàng hậu dần trở thành biểu tượng sắc đẹp được nhiều khán giả yêu mến. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

 

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