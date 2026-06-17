Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'
GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".
Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm đượcĐẹp - 1 giờ trước
GĐXH - Phương pháp làm trắng da bằng muối hiện đang là xu hướng làm đẹp tự nhiên được nhiều người lựa chọn nhờ tính an toàn và tiết kiệm.
Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải MyThời trang - 8 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ của người đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người.
Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểmThời trang - 10 giờ trước
Dây đeo dài, đá tự nhiên đầy sắc màu, đồng hồ tí hon và những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức khiến trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết!
Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà LanĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Phạm Bảo Thư - đại diện cho đội tuyển Hà Lan, nhỏ tuổi nhất dàn trai xinh gái đẹp trong Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Cô sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, tươi trẻ và sự duyên dáng tuổi 18.
'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39Chăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.
5 tiêu chí chọn kem chống nắng dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng, việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp cho trẻ trở thành mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh.
Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhânThời trang - 1 ngày trước
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Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026Đẹp - 1 ngày trước
Rodrigo De Paul, tiền vệ tuyển Argentina và Inter Miami CF, được Dream AI SRL xếp hạng là cầu thủ có gương mặt đẹp nhất World Cup 2026. Ngoài dấu ấn trên sân cỏ, anh còn gây chú ý với phong cách thời trang cá tính và hình ảnh luôn sát cánh cùng Lionel Messi.
Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt NamĐẹp - 1 ngày trước
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Diana Unicharm khẳng định vị thế trên thị trường tã giấy với hệ sinh thái sản phẩm toàn diệnĐẹp - 2 ngày trước
Mọi nhu cầu của từng em bé đều quan trọng, và chiến lược đa phân khúc chính là cách Diana Unicharm đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ấy.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.