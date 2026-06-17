Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'

Việc các hoa hậu lựa chọn chia sẻ những bộ ảnh quyến rũ trên mạng xã hội không còn là điều xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, điều giúp Tiểu Vy nhận được nhiều phản hồi tích cực chính là khả năng cân bằng giữa sự gợi cảm và hình ảnh thanh lịch. Thay vì chạy theo những xu hướng táo bạo quá mức, nàng hậu thường ưu tiên các thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng khỏe khoắn.