Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Trong tập 46 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo cơ quan công an về vụ nạn nhân chết trong vụ tàu gặp tai nạn. Vụ va chạm giữa hai tàu hàng khiến một thủy thủ trên tàu rơi xuống biển và mất tích. Bước đầu xác định, thi thể trôi dạt vào bờ biển chính là người này. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi không có nước, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, mất máu nhiều.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của thuyền trưởng cùng những cá nhân có liên quan để thẩm vấn, phục vụ cho công tác điều tra. Bên cạnh đó, sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tìm thấy quặng oxit đất hiếm có trong mẫu vật chứng thu được trên sàn tàu. Kết quả điều tra cho thấy mỏ quặng này do một công ty bình phong quản lý, người đại diện pháp luật được thuê, trụ sở công ty thực tế là không tồn tại. Bất ngờ hơn là mỏ có liên quan đến Tập đoàn Trinh Tam.

Căn cứ vào các hồ sơ mà bên thanh tra tỉnh chuyển sang, sau khi phân tích hồ sơ, tài liệu, công an đã phát hiện ra một số giao dịch dòng tiền mờ ám liên quan đến hoạt động của khu mỏ này. Điều khiến Hằng Thu bất ngờ nhất là cái tên của Triển lại xuất hiện trong quá trình điều tra.

Hằng Thu nghe báo cáo từ cấp dưới về việc điều tra vụ án Vinh Viên và hành vi lừa đảo của Đình. Ảnh VTV

Trong cuộc họp với cấp dưới, Hằng Thu đã nghe báo cáo về việc điều tra Trần Hồng Thiệu và Trần Đình. Với vụ việc chạy án cho đối tượng Vinh, hành vi lừa đảo của Đình đã rõ ràng, với mục đích là trục lợi. Trần Hồng Thiệu bị cơ quan điều tra theo dõi vì nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền. Việc Thiệu liên hệ với Hằng Thu có thể là bởi đã "đánh hơi" được thấy nguy cơ và muốn tung hỏa mù. Thu cho rằng người chủ thực sự của mỏ đất hiếm cùng với những khuất tất đằng sau mới là nguồn gốc của mọi vấn đề.

Thiệu sai người giam giữ và đảm bảo thanh tra Nguyệt vẫn còn sống. Tên đàn em đề nghị trừ khử Nguyệt nhưng bị Thiệu đánh cảnh cáo. Mục đích của Thiệu là giữ Nguyệt để kéo dài thời gian, không cần phải giết cô. Việc của tên đàn em bây giờ là chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra là có thể bị triệu tập. “Tao còn thì mày còn, liệu mà nói”, Thiệu đe dọa. Mặt khác, Thiệu đã gọi điện hẹn gặp Hằng Thu nhưng bị cô từ chối.

Thiệu cảnh cáo đàn em không được có ý định trừ khử thanh tra Nguyệt. Ảnh VTV

Theo định kỳ, tay chân của Thiệu sẽ tới kiểm tra Nguyệt còn sống hay không. Một người dân sống gần đó đã thấy nghi ngờ khi có sự xuất hiện của những kẻ này và ghi lại đoạn video. Có vẻ như đây cũng chính là người đã giúp cơ quan công an tìm ra và cứu Nguyệt. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Nguyệt không tốt và đang hôn mê. Cả Thu và Triển đều đã nhận được thông tin Nguyệt được giải cứu.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Khắc uống rượu khiến Huyền lo lắng. Cô động viên người yêu nên lạc quan hơn, bởi vụ việc còn có liên đới tới cả ông Sách và Triển. Tuy nhiên, Khắc lại có đánh giá không khả quan. “Đứng giữa lằn ranh đúng sai, nếu biết trước có kết cục cá nằm trên thớt như thế này thì chắc chắn là chẳng có ai dám bước qua”, Khắc nói. Điều anh hối tiếc là đã để Huyền liên quan tới chuyện này. Huyền cũng nhắc nhở Khắc phải cẩn thận với Trinh và Thiệu.



Khắc cảm thấy hối hận vì đã để người yêu liên quan đến việc sai trái của mình. Ảnh VTV

Theo lịch hẹn với Phó bí thư tỉnh Sách, Khắc đã tới nhà ông. Anh thẳng thắn báo cáo về nội dung cuộc nói chuyện với Hằng Thu trước đó. Anh đã nhận tất cả những phần bất lợi thuộc về mình để ông Sách yên tâm. Nghe vậy, ông Sách lập tức nói khéo rằng từ trước tới nay, người ông tin nhất chính là Khắc.



“Trước tiên cậu phải hiểu cho anh, thời gian vừa qua không phải là anh ghét bỏ hay xa lánh gì cậu cả nhưng gặp nhau nhiều không tiện. Hơn nữa, có thể vì sốt sắng muốn giúp cậu mà anh có những quyết định sai lầm. Người ta đang nhắm vào anh, họ đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam", ông Sách giải thích.

Nhiệm vụ lần này ông Sách giao cho Khắc là ký vào đơn tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy. Ông giải thích Khắc là người phù hợp nhất cho việc này.

Khắc đã đến cơ quan công an để đầu thú theo yêu cầu của Phó bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

Khắc không từ chối nhưng cần thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, thời gian dành cho anh lại không nhiều vì Nguyệt đã được cứu. Trước khi rời khỏi nhà ông Sách, Khắc đã chúc bà Tú sức khỏe để chăm sóc cho ông Sách. Khắc sau đó đã đến trước cửa cơ quan công an để đầu thú như lời ông Sách yêu cầu.

