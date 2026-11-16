Vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân 7 năm, tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ mẹ chồng cũ, lời cầu xin của bà khiến tôi chao đảo

Tôi ly hôn được 4 tháng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ báo tin chồng cũ gặp tai nạn giao thông, đang nằm viện. Ban đầu, tôi khá bất ngờ vì từ ngày ký đơn ly hôn, hai chúng tôi gần như không còn liên lạc. Những chuyện cần thiết liên quan đến con thì trao đổi qua điện thoại, còn lại ai sống cuộc đời người ấy.

Tôi và anh từng có 7 năm chung sống, nhưng cuộc hôn nhân ấy kết thúc trong nhiều mâu thuẫn. Anh là người khá vô tâm, mọi việc trong nhà gần như đổ lên vai tôi. Tôi từng nhiều lần đề nghị anh thay đổi, mong hai vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm, nhưng anh luôn cho rằng tôi đòi hỏi quá nhiều. Đỉnh điểm là khi anh có những mối quan hệ bên ngoài không rõ ràng, khiến niềm tin của tôi hoàn toàn đổ vỡ. Chúng tôi ly hôn trong sự mệt mỏi, không tranh chấp tài sản, chỉ thống nhất để con ở với tôi và anh chu cấp hàng tháng.

Vậy mà sau 4 tháng, mẹ anh lại gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi về chăm sóc con trai bà. Bà nói anh bị tai nạn khá nặng, phải nằm viện điều trị, bố mẹ già yếu, không thể túc trực thường xuyên. Bà còn kể gia đình không có ai ở gần, anh lại chưa có vợ mới nên bà chẳng biết nhờ cậy ai. Bà mong tôi nghĩ đến tình nghĩa 7 năm vợ chồng, thương anh mà giúp đỡ một thời gian.

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Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào. Thực lòng, tôi cũng lo lắng khi biết anh gặp chuyện. Dù sao anh cũng là bố của con tôi, từng là người tôi yêu thương và gắn bó suốt nhiều năm. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi có thể lập tức quay về bên giường bệnh, chăm sóc anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi còn công việc, còn con nhỏ cần chăm sóc. 4 tháng qua, tôi đã phải rất vất vả mới ổn định được cuộc sống sau ly hôn. Tôi không muốn một lần nữa tự đặt mình vào vị trí phải hy sinh mọi thứ vì người đàn ông đã lựa chọn rời khỏi cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, nếu tôi về chăm anh, liệu mọi người có coi đó là trách nhiệm đương nhiên của tôi không?

Mẹ chồng cũ vẫn liên tục gọi điện, lúc khóc lóc, lúc nhắc lại những ngày tôi còn làm dâu. Tôi hiểu nỗi lo của ông bà, nhưng cũng thấy mình đang bị đặt vào một tình thế khó xử. Tôi có thể hỗ trợ viện phí trong khả năng, có thể đưa con đến thăm bố, nhưng chuyện trực tiếp chăm sóc anh ngày đêm lại là một việc hoàn toàn khác.

Tôi không biết mình có quá lạnh lùng không, nhưng sau khi đã ly hôn, liệu tình nghĩa cũ có đủ để buộc tôi tiếp tục gánh trách nhiệm của một người vợ?