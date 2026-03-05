Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.

Có cần kiêng sửa nhà, động thổ tháng 3?

Quan niệm dân gian vẫn cho rằng, hai thời điểm tháng 3 và tháng 7 âm lịch hạn chế sửa chữa nhà cửa. Lý do xuất phát từ việc tháng 3 có tiết Thanh minh, còn tháng 7 gắn với lễ Vu Lan – những dịp mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, người đã khuất. Vì vậy, nhiều người cho rằng không nên thực hiện các công việc lớn như xây dựng, sửa nhà hay chuyển nhà để tránh "động chạm" đến thế giới tâm linh.

Ở góc nhìn phong thủy, các chuyên gia cho rằng không nên hiểu quan niệm này theo hướng cứng nhắc. Việc sửa nhà hay không phụ thuộc nhiều hơn vào điều kiện gia đình, thời điểm thi công và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong giáo lý Phật giáo, yếu tố quan trọng là chánh kiến và sự tỉnh táo, không nên vì truyền miệng mà bỏ lỡ những cơ hội cần thiết trong đời sống.

Thực tế cho thấy, nhiều công trình vẫn thi công bình thường trong tháng 2–3 âm lịch mà không gặp trở ngại, nếu chuẩn bị kỹ về tài chính, nhân lực và chọn ngày phù hợp.

Nếu xét dưới góc độ khí hậu và điều kiện thi công, tháng 2–3 âm lịch lại được nhiều người đánh giá là giai đoạn khá thuận lợi để tiến hành sửa chữa nhà cửa. Vào thời điểm này, miền Bắc bước vào giai đoạn thời tiết ấm dần lên sau mùa đông. Miền Nam đang trong mùa khô, ít mưa, thuận lợi cho thi công.

Bên cạnh đó, sau Tết Nguyên đán, nguồn nhân công xây dựng dồi dào, giá vật liệu cũng như chi phí ổn định hơn so với thời điểm cận Tết.

Ngược lại, giai đoạn gần Tết thường là lúc nhiều gia đình có nhu cầu tân trang nhà cửa, khiến giá nhân công và vật tư tăng cao, thậm chí khan hiếm. Vì vậy, nếu không quá cấp bách, thời điểm tháng 2 – 3 âm được xem khá hợp lý. Khi khởi công vào thời điểm phù hợp, công trình có thể diễn ra suôn sẻ hơn, hạn chế những trục trặc không mong muốn.

Một số điều cần lưu ý khi lựa chọn sửa nhà, động thổ tháng 3

Tránh các ngày xấu

Nhiều người hiện đại cho rằng việc xem ngày chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, theo phong thủy, việc lựa chọn ngày tốt vẫn được coi là yếu tố giúp gia chủ tạo tâm lý an tâm và thuận lợi trong quá trình thi công.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, một số ngày được coi là không tốt để sửa nhà, bao gồm:

+ Ngày Tam Nương theo quan niệm dân gian gồm các ngày 3, 7, 13, 18, 22 âm lịch là những ngày không may mắn.

+ Ngày Sát Chủ là ngày được xem là xung khắc với gia chủ, có thể gây trở ngại trong công việc.

+ Ngày Nguyệt Kỵ gồm ngày 5, 14, 23 âm lịch thường được tránh vì dễ gặp trắc trở.

Những trường hợp không nên sửa nhà

Ngoài việc xem ngày, phong thủy cũng khuyên nên cân nhắc sửa nhà trong một số trường hợp sau:

Gia chủ phạm hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc

Trong phong thủy, người ta kiêng sửa chữa nhà cửa phạm vào các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc. Nếu xây dựng hoặc sửa nhà vào năm phạm các hạn này, gia đình có thể gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

Gia đình đang chịu tang

Theo truyền thống, thời gian để tang là giai đoạn gia đình chịu nhiều mất mát về tinh thần. Phong thủy cho rằng, lúc này dương khí suy giảm, dễ tạo ra năng lượng tiêu cực trong không gian sống.

Không gian sống của gia đình thời gian này có thể bị nhiễm năng lượng tiêu cực. Nếu thực hiện xây nhà hay sửa nhà trong giai đoạn này tạo ra thay đổi không cân bằng trong năng lượng cho ngôi nhà, dễ gây ra rủi ro, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc. Bởi vậy, trường hợp không cấp bách nên chờ qua thời gian mãn tang hoặc sau giỗ đầu rồi mới tiến hành sửa chữa nhà cửa.

Nhà có phụ nữ đang mang thai

Việc sửa nhà có thể tạo ra nhiều tiếng ồn, bụi bẩn và thay đổi môi trường sống, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ mang thai. Trong trường hợp cần thiết, chỉ nên sửa những hạng mục nhỏ, tránh thay đổi kết cấu lớn của ngôi nhà.

Chuyên gia phong thủy cho rằng, người xưa có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vì vậy khi thực hiện những việc lớn như xây dựng hay sửa chữa nhà cửa, nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen cân nhắc thời điểm.

Việc cân nhắc chọn khoảng thời gian đẹp sẽ làm cho bạn không những yên tâm trong suốt quá trình thi công mà còn đem lại nhiều thuận lợi, may mắn. Điều này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp gia chủ yên tâm hơn trong quá trình thi công, đồng thời hạn chế rủi ro về chi phí và tiến độ.

