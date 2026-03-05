Mới nhất
MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?

Thứ năm, 13:01 05/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thông tin MC Mù Tạt về chung một nhà với tiền vệ Phạm Đức Huy vẫn được nhiều khán giả quan tâm.


Gia thế nữ MC VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 1.

MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bản tin và chương trình dành cho giới trẻ của VTV, từ phong cách dẫn dắt náo nhiệt đến hình ảnh năng động, hiện đại. Sau nhiều năm độc thân, nữ MC xinh đẹp vừa tổ chức lễ ăn hỏi với cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi có hơn một năm gắn bó trước khi về chung nhà. Chênh lệch 2 tuổi song Huyền Trang vẫn được khen xứng đôi khi đứng cạnh hôn phu. Cả hai được nhiều người nhận xét là cặp "trai tài gái sắc" của showbiz Việt.

Gia thế nữ MC VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 3.

Sinh năm 1993, Huyền Trang được xem là MC trẻ nhất VTV6. Cô đã có tới 5 năm liền gắn bó với vai trò người dẫn dắt chương trình Bữa trưa vui vẻ. Tuy nhiên, không nhiều khán giả nhớ tới tên thật của Huyền Trang mà đều biết tới cô với cái tên khá nhí nhảnh, dễ thương: MC Mù Tạt.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 4.

Huyền Trang chia sẻ, từ những ngày đầu dẫn Bữa trưa vui vẻ, ê-kip đã quyết định đổi tên cho cô thành Mù Tạt để phù hợp với format chương trình. Mù Tạt không chỉ là MC trẻ nhất VTV6 mà còn là MC đặc biệt nhất nhì VTV khi lên sóng không dùng tên thật.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao? - Ảnh 4.

Tháng 12/2024, Huyền Trang xác nhận hẹn hò với cầu thủ Đức Huy. Từ khi khi công khai, cả hai thoải mái đăng ảnh bên nhau lên mạng xã hội, chia sẻ về sự đồng hành của đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cả hai có nhiều sở thích chung như đi du lịch, mặc đồ đôi,... MC VTV không ít lần “khoe” được bạn trai chăm sóc, tặng quà,... Cặp đôi cũng thường lưu lại kỷ niệm bằng những bộ ảnh trong các dịp lễ đặc biệt.


MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 5.

Xinh đẹp, gợi cảm, tài năng nên MC Mù Tạt sớm sở hữu những điều nhiều người mong muốn. Cô có một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội.

 

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 6.

Căn hộ mà Mù Tạt từng chia sẻ không quá lớn, chỉ có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ với kích cỡ nhỏ xinh.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 7.

Kệ giày dép được đặt ngay phía cửa ra vào nhưng từ lâu đã không còn đủ chỗ chứa giày.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 8.

Những đôi giày vẫn được sắp xếp một cách rất quy củ, được phân loại theo kiểu dáng và màu sắc rất tiện lợi cho việc lựa chọn.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 9.

Ngay bên cạnh kệ giày là một dãy dài vali với đủ kích cỡ, màu sắc.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 10.

Phòng khách chỉ đủ diện tích để bày 1 bộ sofa và 1 kệ tivi với 2 tông màu nâu - trắng vừa hiện đại, vừa ấm cúng.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 11.

Trên kệ tivi, những bức ảnh gia đình được bày ở vị trí trang trọng, dễ thấy nhất.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 12.

Mù Tạt cũng bày lên kệ rất nhiều kỷ vật nhỏ xinh do các fan tặng cho cô.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 13.

Một góc nhỏ trên kệ là nơi trưng bày những giải thưởng, kỷ niệm chương gắn liền với quá trình hoạt động của Mù Tạt trong vai trò 1 MC.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 14.
MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 15.

Phòng ngủ của MC Mù Tạt cũng bị "chiếm chỗ" bởi những tủ quần áo khá lớn và bàn trang điểm với vô số những món đồ make up, phụ kiện...

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 16.

Mù Tạt chia sẻ, do tính chất công việc nên quần áo, phụ kiện thời trang là những thứ cô phải đầu tư rất nhiều. Thậm chí, có những bộ đồ chỉ mặc 1 lần rồi sẽ không bao giờ dùng lại khi lên sóng nữa.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 17.

Chính vì vậy, số lượng quần áo cứ ngày càng nhiều lên, khiến cô phải tận dụng từng góc nhỏ nhất để cất trữ.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 18.

Trên bàn trang điểm của Mù Tạt, bên cạnh những chồng kịch bản dẫn, sổ ghi chép dày cộp là rất nhiều đồ trang điểm và phụ kiện.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 19.

Biến phòng ngủ thành "phòng chứa đồ" nhưng Mù Tạt không quên dành một góc nhỏ để bày những chú thú bông xinh xắn - những món quà kỷ niệm mà người hâm mộ tặng cho cô.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa công khai tình cảm với cầu thủ Đức Huy hiện sống ra sao?- Ảnh 20.

Mù Tạt từng chia sẻ trên Soha: "Vì mình cứ đi làm suốt nên mỗi góc nhỏ trong nhà đều do mẹ ngày ngày chăm chút, dọn dẹp. Đôi khi phải thừa nhận rằng có lẽ mình là MC luộm thuộm nhất!"

Biệt thự ngập tràn sắc xuân của Thúy Diễm - Lương Thế ThànhBiệt thự ngập tràn sắc xuân của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

GĐXH - Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành dựng backdrop để chụp ảnh, bày nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ để đón xuân về căn biệt thự 200 m2 tại Thủ Đức.

Góc độc lạ trong cơ ngơi mới của hoa hậu Kỳ DuyênGóc độc lạ trong cơ ngơi mới của hoa hậu Kỳ Duyên

GĐXH - Sau khi chính thức dọn về tổ ấm mới, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi hé lộ không gian sống đầy phong cách.

