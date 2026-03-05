MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?
GĐXH - Thông tin MC Mù Tạt về chung một nhà với tiền vệ Phạm Đức Huy vẫn được nhiều khán giả quan tâm.
Căn hộ mà Mù Tạt từng chia sẻ không quá lớn, chỉ có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ với kích cỡ nhỏ xinh.
Kệ giày dép được đặt ngay phía cửa ra vào nhưng từ lâu đã không còn đủ chỗ chứa giày.
Những đôi giày vẫn được sắp xếp một cách rất quy củ, được phân loại theo kiểu dáng và màu sắc rất tiện lợi cho việc lựa chọn.
Ngay bên cạnh kệ giày là một dãy dài vali với đủ kích cỡ, màu sắc.
Phòng khách chỉ đủ diện tích để bày 1 bộ sofa và 1 kệ tivi với 2 tông màu nâu - trắng vừa hiện đại, vừa ấm cúng.
Trên kệ tivi, những bức ảnh gia đình được bày ở vị trí trang trọng, dễ thấy nhất.
Mù Tạt cũng bày lên kệ rất nhiều kỷ vật nhỏ xinh do các fan tặng cho cô.
Một góc nhỏ trên kệ là nơi trưng bày những giải thưởng, kỷ niệm chương gắn liền với quá trình hoạt động của Mù Tạt trong vai trò 1 MC.
Phòng ngủ của MC Mù Tạt cũng bị "chiếm chỗ" bởi những tủ quần áo khá lớn và bàn trang điểm với vô số những món đồ make up, phụ kiện...
Mù Tạt chia sẻ, do tính chất công việc nên quần áo, phụ kiện thời trang là những thứ cô phải đầu tư rất nhiều. Thậm chí, có những bộ đồ chỉ mặc 1 lần rồi sẽ không bao giờ dùng lại khi lên sóng nữa.
Chính vì vậy, số lượng quần áo cứ ngày càng nhiều lên, khiến cô phải tận dụng từng góc nhỏ nhất để cất trữ.
Trên bàn trang điểm của Mù Tạt, bên cạnh những chồng kịch bản dẫn, sổ ghi chép dày cộp là rất nhiều đồ trang điểm và phụ kiện.
Biến phòng ngủ thành "phòng chứa đồ" nhưng Mù Tạt không quên dành một góc nhỏ để bày những chú thú bông xinh xắn - những món quà kỷ niệm mà người hâm mộ tặng cho cô.
Mù Tạt từng chia sẻ trên Soha: "Vì mình cứ đi làm suốt nên mỗi góc nhỏ trong nhà đều do mẹ ngày ngày chăm chút, dọn dẹp. Đôi khi phải thừa nhận rằng có lẽ mình là MC luộm thuộm nhất!"
