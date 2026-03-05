MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?

MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bản tin và chương trình dành cho giới trẻ của VTV, từ phong cách dẫn dắt náo nhiệt đến hình ảnh năng động, hiện đại. Sau nhiều năm độc thân, nữ MC xinh đẹp vừa tổ chức lễ ăn hỏi với cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi có hơn một năm gắn bó trước khi về chung nhà. Chênh lệch 2 tuổi song Huyền Trang vẫn được khen xứng đôi khi đứng cạnh hôn phu. Cả hai được nhiều người nhận xét là cặp "trai tài gái sắc" của showbiz Việt.