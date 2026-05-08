The Rise - 'Hạt nhân xanh' gắn kết cộng đồng văn minh tại Happy Home Tràng Cát
Thay vì tìm một nơi để ở đơn thuần, người mua nhà luôn hướng đến một môi trường sống có khả năng tái tạo năng lượng, kết nối cộng đồng và tạo ra những giá trị bền vững cho gia đình và người thân. Sở hữu chuỗi công viên, vườn hoa quy mô lớn, 2 trường học nội khu, The Rise đang trở thành "hạt nhân xanh" gắn kết cộng đồng văn minh tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng).
Khi thiên nhiên hòa cùng nhịp sống mỗi ngày
The Rise nằm ở trung tâm kết nối của Happy Home Tràng Cát khi đối diện công viên Kết Nối rộng 6.824 m2 và liền kề vườn Tương Lai quy mô 22.679 m2. Hai không gian xanh lớn này tạo thành "vành đai sinh hoạt cộng đồng", đưa thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cư dân.
Ngay dưới chân tòa căn hộ, cư dân có thể bắt gặp những đường dạo bộ phủ xanh, sân gym, sân pickleball, sân bóng chuyền, khu vui chơi trẻ em hay sân cỏ đa năng hiện đại. Buổi sáng, người lớn tuổi có thể tập thể dục giữa không gian thoáng đãng, trẻ nhỏ đạp xe trong công viên, các nhóm cư dân gặp nhau trên cung đường chạy bộ hay các chòi nghỉ. Khi chiều xuống, khuôn viên tiếp tục sáng đèn với các hoạt động thể thao, giao lưu và thư giãn sau giờ làm việc.
Giá trị lớn nhất mà The Rise tạo ra không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở khả năng thay đổi cách con người sống mỗi ngày.
Khi công viên ở ngay trước cửa nhà, cư dân có xu hướng bước ra ngoài nhiều hơn thay vì khép mình trong căn hộ. Một quãng đi bộ ngắn cũng đủ trở thành khoảng thời gian tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc. Trẻ em có thêm môi trường vận động thay vì sử dụng nhiều thiết bị điện tử. Người lớn tuổi duy trì nhịp sinh hoạt lành mạnh và vui khỏe giữa cộng đồng đông vui.
Chưa dừng lại đó, lợi thế kế cận trường mầm non và trường tiểu học giúp The Rise trở thành "điểm hẹn" lý tưởng của các gia đình trẻ. Buổi sáng, phụ huynh đưa con đến lớp chỉ gói gọn trong vài phút di chuyển. Sau giờ học, trẻ có thể tiếp tục vui chơi ngay tại công viên Kết Nối và vườn Tương Lai kế bên nhà thay vì phải di chuyển xa. Nhịp sinh hoạt của gia đình nhờ đó trở nên thuận tiện, ý nghĩa và gắn kết hơn.
"Điều khiến tôi thích nhất là cảm giác mọi thứ đều rất gần. Con có trường học cạnh nhà, bố mẹ có không gian tập thể dục, cuối ngày cả gia đình có thể tham gia các hoạt động cộng đồng trong khu đô thị", chị Thu Hoài (35 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ.
Tâm điểm kết nối của đại cộng đồng 10.000 cư dân
Bên cạnh lợi thế cảnh quan, The Rise còn sở hữu vị trí kết nối chiến lược trong lòng Happy Home Tràng Cát. Các tòa căn hộ nằm trên hai trục giao thông huyết mạch, gồm đường Hạnh Phúc (rộng 55 m) và Đặng Kinh (rộng 40 m), giúp cư dân dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích của khu đô thị cũng như kết nối nhanh tới các khu vực trọng điểm của Nam Hải Phòng.
Từ The Rise, chỉ vài bước chân, cư dân đã "chạm vào" 59 tiện ích ngoài trời, 2 tòa văn phòng, trường học của Happy Home Tràng Cát. Cư dân The Rise cũng kết nối nhanh chóng tổ hợp thương mại thấp tầng Boutique Home, vốn được xem là "mạch sống" dịch vụ của toàn khu đô thị. Các cửa hàng, dịch vụ mua sắm và ẩm thực tại đây mang tới sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày và tạo thêm điểm đến giao lưu cho cộng đồng.
Với cư dân The Rise, giá trị lớn mà hệ hạ tầng mang lại còn nằm ở một nhịp sống linh hoạt hơn mỗi ngày. Từ dự án, chỉ khoảng 3-12 phút di chuyển là đã đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Cát Bi, Khu công nghiệp Đình Vũ, Tràng Cát… Quãng đường ngắn giúp cư dân giảm áp lực đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời có thêm khoảng trống để tận hưởng cuộc sống cá nhân và chăm sóc gia đình.
Khả năng kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái sẽ giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới các trung tâm công nghiệp và kinh tế lớn của miền Bắc, như Hà Nội, Quảng Ninh hay Bắc Ninh. Điều này không chỉ gia tăng sự linh hoạt trong công việc, giao thương mà còn mở rộng cơ hội học tập, kinh doanh.
"Sự thuận tiện kết nối của The Rise cho phép mình mơ về một cuộc sống ổn định lâu dài, khi mà mọi nhu cầu của cuộc sống từ học tập, làm việc, vui chơi giải trí hay phát triển cá nhân đều được đáp ứng dễ dàng", chị Hoài nói.
Cùng với Happy Home Tràng Cát, The Rise đang mở ra một cách tiếp cận khác về nhà ở xã hội - nơi chất lượng sống được đặt ở vị trí trung tâm. Từ những công viên rộng lớn, trường học kế bên nhà cho tới hạ tầng kết nối, mọi trải nghiệm đều hướng tới việc kiến tạo một môi trường phát triển bền vững cho nhiều thế hệ cư dân.
