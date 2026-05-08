Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ sáng sớm
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 8 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/5/2026
KHU VỰC: Khóm 8, Vĩnh An, Rạch Thăng, Giáp Nước, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Giồng Giữa, Biển Tây B, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ Cafe Ngọc Trang đến Cửa hàng VLXD - Vựa cây Tư Ngoánh), phường Bạc Liêu; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát, phường Hiệp Thành , tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Rạch Ông Bổn, Lò Rèn, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ, Đoàn thị Điểm, Trần Văn Ơn, Khóm 26, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 14:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 19A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 12:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 19A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 4A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 15:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 19A, 23 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/05/2026 đến 12:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 19A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Tam Hưng, Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 09:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/05/2026 đến 15:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá, Cái Dầy - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp 4, ấp 5, Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Lập Điền, Canh Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Bửu 2, Bửu 1, Trường Điền, Cái Cùng – xã Đông Hải. Ấp Gò Cát, Long Hà, Diêm Điền, Bờ Cảng, Doanh Điền, Huy Điền - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:37:00 ngày 08/05/2026 đến 07:42:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Ấp Lam Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 10:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm NTCN Cái Hoàng Vũ trụ 476G/133/15/15K1 tuyến 476G.20
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Liêu Phước Thành trụ 476G/110/110K2 tuyến 476G
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 09:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Phan Mầu, Cái Keo, Cây Giá, Ấp Kinh Xáng, Lung Lá, Hòa Phong, Lung Chim, Lung Rong, Cây Thẻ, Lung Xình - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Công Ty TNHH sản xuất nước đá Trường Giang Phát
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 09/05/2026 đến 15:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, Minh Điền, Phước Điền, Trung Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 1, Hòa 2 - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền; Ấp An Điền, Bình Điền, Thuận Điền, Thanh Hải - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 15:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 14- xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Cây Gừa, 12, 13 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 14:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
