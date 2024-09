Theo dấu hai tên cướp "nghiện" chơi bi-a

Anh N.V.N và chị N.T.L (trú tại tỉnh Hà Nam) tìm đến Công an phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) vào sáng 17/8 để trình báo, trên khuôn mặt vẫn chưa hết hãi hùng. Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, anh N và chị L sau khi hết ca làm việc đã về nhà trọ bằng xe máy. Khi đi từ phố Trịnh Văn Bô vào khu đường mới hướng ra đường Phương Canh thì bị hai đối tượng chặn lại, dùng kiếm đe dọa và cướp hai điện thoại di động. Các đối tượng đã bắt họ phải cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại và bỏ chạy về hướng sân vận động Mỹ Đình.



Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Phương nhanh chóng báo cáo về Công an quận Nam Từ Liêm. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an quận Nam Từ Liêm đã chủ động vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

Trong nhiều ngày, các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Nam Từ Liêm tập trung rà soát theo dấu đối tượng bắt đầu từ địa điểm gây án. Các anh phát hiện, sau khi gây án, hai tên cướp đã đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố nhằm mục đích "cắt đuôi" lực lượng truy bắt, tiêu hủy công cụ gây án. Với hai chiếc điện thoại cướp được, nhóm đối tượng vẫn sử dụng để đăng nhập tài khoản ngân hành của bị hại và thanh toán một số khoản chi tiêu cá nhân như mua đồ ăn, nạp thẻ game, hoặc chơi bi-a.

Hai tên cướp bị bắt giữ (ảnh tư liệu).

Tập trung rà soát những đối tượng có hình dáng giống như miêu tả của bị hại di chuyển tại khu vực hiện trường, công an đã nhận định đây có thể là người tỉnh ngoài, có tuổi đời rất trẻ.

Tiếp tục "lần" theo hướng di chuyển của hai nghi phạm, lực lượng điều tra phát hiện chúng đi lại rất nhiều các tuyến phố khác nhau, tập trung chủ yếu ở Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông. Tuy nhiên, có giai đoạn các trinh sát mất dấu đối tượng do chúng ra khỏi Hà Nội.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an quận Nam Từ Liêm xác định hai tên cướp đã quay lại Hà Nội và tá túc tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa. Khi các trinh sát ập vào, hai tên cướp mặt "non tơ" còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhân thân 2 đối tượng được xác định là Vũ Nam Giang (SN 2003); Trần Việt An (SN 2004) cùng trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam và đều là sinh viên. Dù bị bắt, nhưng 2 đối tượng tỏ ra lì lợm, ngoan cố, không hợp tác với cơ quan công an. Chỉ đến khi chiếc xe máy Giang và An sử dụng để đi cướp được xác định rõ thì chúng mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của nhóm đối tượng cho thấy, Trần Việt An và Vũ Nam Giang lớn lên cùng nhau ở Hà Nam, về Hà Nội cùng học một trường cao đẳng. Bố mẹ ly tán, lại cộng thêm bản tính ham chơi, không có ai quản lý nên cả 2 thường xuyên bỏ học. An đang là sinh viên nhưng nợ nần khắp nơi, thậm chí không có tiền để thuê nhà nên hay ngủ nhờ nhà này, nhà khác.

Nghiện chơi bi-a, An thiếu tiền ăn tiêu nên đã nảy ý định rủ Giang đi cướp tài sản. Khoảng 0h30 ngày 17/8, Giang điều khiển xe máy đến đón An và mượn một thanh kiếm dài khoảng 60cm của một người không quen biết trên mạng xã hội làm vũ khí. Chúng chở nhau chạy lòng vòng trên các tuyến phố, đến khoảng 3h50 cùng ngày, cả 2 phát hiện thấy anh N.V.N và chị N.T.L đi vào tuyến đường mới đối diện cổng trường Cao đẳng FPT thuộc địa phận phường Xuân Phương.

Lúc này, Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe nạn nhân, còn An cầm kiếm đe dọa anh N, chị L yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa.

Sau khi cướp được điện thoại, An ngồi sau đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh N và chị L để nạp vào game online và tiếp tục đi chơi bi-a. Ngày 19/8, các đối tượng đã bán chiếc điện thoại iPhone 13 màu trắng của chị L với giá 10 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại iPhone 11 của anh N chúng mang về Hà Nam bán với giá 4,2 triệu đồng.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với An và Giang về hành vi "Cướp tài sản".