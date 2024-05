Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi

Mức điểm chuẩn trong 3 năm qua của ngôi trường được hàng triệu thí sinh mơ ước GĐXH - Học viện Cảnh sát nhân dân là ngôi trường được hàng triệu thí sinh mơ ước và luôn nằm trong top đầu những trường đại học có tỉ lệ chọi cao nhất.

Tiêu chuẩn đăng kí tuyển sinh CAND

Đối tượng dự tuyển trong tuyển sinh CAND cần đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trong tuyển sinh CAND

- Người đăng kí dự tuyển trong tuyển sinh CAND phải có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Người đăng kí dự tuyển trong tuyển sinh công an nhân dân phải có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an (Ảnh: TL)

Tiêu chuẩn về học lực đáp ứng theo yêu cầu tuyển sinh CAND

- Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

- Tính đến năm dự tuyển, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.

Tiêu chuẩn về sức khỏe trong tuyển sinh CAND

- Thí sinh dự tuyển tuyển sinh công an nhân dân phải có đủ sức khỏe theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:

+ Về chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

* Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m60đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh CAND

Thí sinh có giải học sinh giỏi quốc gia đăng kí tuyển sinh CAND

Trong Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân mới nhất hiện nay đã nêu rõ quy định về điểm ưu tiên, điểm thưởng trong tuyển sinh các trường công an nhân dân.

Thứ nhất, điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh được thực hiện quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân mới nhất hiện nay đã nêu rõ quy định về điểm ưu tiên, điểm thưởng trong tuyển sinh các trường công an nhân dân. (Ảnh: TL)

Thứ hai, về điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an được quy định như sau:

Đối với thí sinh tham gia tuyển sinh công an nhân dân đoạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Trong đó, các điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh công an nhân dân được sắp xếp theo thứ tự như sau:

- Thí sinh đoạt giải nhất được cộng 1.0 điểm;

- Thí sinh đoạt giải nhì được cộng 0.75 điểm;

- Thí sinh đoạt giải ba được cộng 0.5 điểm;

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm;

Lưu ý: Thí sinh đoạt nhiều giải trong các cuộc thi chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.

Thí sinh là con đẻ của cán bộ công an đăng kí tuyển sinh CAND

- Đối với thí sinh đăng kí tuyển sinh CAND là con đẻ của cán bộ công an đang công tác hoặc nghỉ hưu được cộng 1.0 điểm;

- Đối với thí sinh đăng kí tuyển sinh CAND là con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong Công an nhân dân được cộng 1.0 điểm;

- Đối với thí sinh đăng kí tuyển sinh CAND là con đẻ của cán bộ đã nghỉ do mất sức; chuyển ngành xuất ngũ hoặc đã từ trần; có thời gian công tác trong lực lượng Công an từ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển được cộng 1.0 điểm;

- Đối với thí sinh đăng kí tuyển sinh CAND là con đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển được cộng 0,5 điểm.

Ngoài ra, trường hợp thí sinh đăng kí tuyển sinh CAND có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự; buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó.

Lưu ý: Thí sinh đăng kí tuyển sinh công an nhân dân nếu thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

