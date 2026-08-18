Thiên Ân hóa búp bê trong loạt ảnh mới

Mới đây, trên trang cá nhân, một chuyên gia trang điểm đã đăng tải loạt ảnh mới của Thiên Ân và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh, người đẹp xuất hiện với hình ảnh có phần khác biệt so với phong cách thường thấy.

Những lọn tóc xoăn ôm lấy gương mặt, lớp make-up trong trẻo cũng góp phần tạo nên sức hút cho Thiên Ân. Ảnh: Threads Hiwon

Thiên Ân lựa chọn một chiếc váy hai dây màu trắng, tôn lên vẻ ngoài thanh thoát và nữ tính. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần mái tóc được uốn xoăn cầu kỳ, tạo độ bồng bềnh và giúp tổng thể diện mạo thêm phần mềm mại. Những lọn tóc xoăn ôm lấy gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú của nàng hậu. Bên cạnh đó, lớp make-up trong trẻo cũng góp phần tạo nên sức hút cho Thiên Ân. Người đẹp được trang điểm với tông màu nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật đôi mắt, hàng mi và đôi môi căng mọng. Cách xử lý vừa đủ giúp Thiên Ân giữ được nét trẻ trung nhưng vẫn mang đến cảm giác ngọt ngào, có phần cổ điển.

Trong khung hình được chia sẻ, Thiên Ân liên tục thay đổi cách tạo dáng. Khi cô ngồi thẳng trước ống kính, lúc lại chống tay hoặc tựa vào ghế, mang đến những biểu cảm khác nhau. Dù không cần tạo dáng quá cầu kỳ, người đẹp vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái nhẹ nhàng, cuốn hút.

Đáng chú ý, hình ảnh lần này khiến nhiều khán giả liên tưởng Thiên Ân đến hình tượng búp bê với mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng và trang phục trắng nữ tính. Một số bình luận dành lời khen cho diện mạo mới của nàng hậu, cho rằng cô phù hợp với phong cách ngọt ngào và có phần mộng mơ này.

Người hâm mộ đã để lại nhiều lời khen cho tạo hình lần này của Thiên Ân. Ảnh: Threads Hiwon

Sau thời gian hoạt động trong showbiz, Thiên Ân ngày càng có nhiều thử nghiệm về hình ảnh. Không bó buộc bản thân trong một phong cách cố định, nàng hậu liên tục làm mới diện mạo thông qua trang phục, cách trang điểm và kiểu tóc. Loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Thiên Ân trước ống kính. Với vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái ngày càng trưởng thành, Thiên Ân một lần nữa nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.