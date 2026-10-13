Thiều Bảo Trâm vóc dáng quyến rũ, đôi chân dài gây chú ý

Một trong những đặc điểm ngoại hình nổi bật của Thiều Bảo Trâm chính là đôi chân dài, thẳng và thon gọn. Trong những khung hình diện váy ngắn hay trang phục ôm sát, lợi thế này càng được thể hiện rõ nét. Không ít người hâm mộ ví von đôi chân của nữ ca sĩ như “cặp kiếm nhật”. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm