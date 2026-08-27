Thọ Sinh Đường và Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết hợp tác toàn diện

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Bác sĩ Đỗ Tân Khoa - Giám đốc BV Y học Cổ truyền TPHCM và Bà Lữ Lan Nhi - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường chính thức ký kết hợp tác.

Lễ ký kết có sự tham dự của Ban lãnh đạo Thọ Sinh Đường do Bà Lữ Lan Nhi – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc dẫn đầu. Sự kiện có đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học y dược và bệnh viện chuyên khoa khu vực phía Nam cũng tham dự.

Lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp. Đại diện Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM trao cúp lưu niệm, ghi dấu sự đồng hành giữa hai đơn vị trong khuôn khổ chương trình hợp tác.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM – đơn vị chuyên khoa hạng I với khu sản xuất dược đạt chuẩn GMP rộng 3.000 m² và hơn 45 mặt hàng đông dược chất lượng cao – kết hợp cùng Thọ Sinh Đường, doanh nghiệp tiên phong phát triển dược liệu và xây dựng hệ sinh thái y dược chuẩn mực.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã tổ chức hội thảo trao đổi học thuật với 3 chủ đề trọng tâm:

Ứng dụng "Y thực trị": Đưa dưỡng chất và thảo dược vào dinh dưỡng hằng ngày nhằm chủ động phòng bệnh theo triết lý dưỡng sinh YHCT.

Công nghệ chiết tách – bào chế: Ứng dụng công nghệ tiên tiến từ chuyên gia quốc tế để kiểm soát hoạt chất và chuẩn hóa sản phẩm dược liệu.

Liên kết nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng: Kết hợp tri thức y học cổ truyền Việt Nam với kinh nghiệm quốc tế trong phát triển giải pháp sức khỏe.

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII. Nguyễn Thị Thoa - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia, đại diện đơn vị y tế khác trong khu vực.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp kết nối năng lực lâm sàng của bệnh viện với năng lực bào chế hiện đại của doanh nghiệp, mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân.

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