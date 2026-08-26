Nhiều phụ nữ có thói quen tự ý dùng thuốc, bổ sung nội tiết

Theo các chuyên gia y tế, đối với phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh là thời điểm cơ thể có nhiều thay đổi. Sự suy giảm và biến động của nội tiết tố nữ có thể đi kèm nhiều biểu hiện khác nhau, từ rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng cho tới những vấn đề ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

Tuy nhiên, trong cuộc sống bận rộn, không ít phụ nữ có xu hướng xem những biểu hiện này là một phần tất yếu của tuổi tác nên tự tìm cách giải quyết hoặc cam chịu trong giai đoạn này.

NSND Thu Hà chia sẻ câu chuyện của bản thân tại chương trình truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ với chủ đề "Lắng nghe nội tiết tố nữ".

Chính điều này dẫn đến một trong những sai lầm phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh là tự tìm kiếm thông tin qua "bác sĩ google" hoặc qua lời khuyên của bạn bè, người thân để tự mua thuốc, thực phẩm chức năng để bổ sung mà không có chỉ định của các chuyên gia, bác sĩ. Trong khi đó, các chuyên gia từng cảnh báo, điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân tại Chương trình truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ với chủ đề "Lắng nghe nội tiết tố nữ" do Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức mới đây, NSND Thu Hà cho biết, ở tuổi trung niên, những cuộc trò chuyện giữa phụ nữ với nhau ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho sức khỏe.

Tuy nhiên, theo nữ nghệ sĩ, điều đáng tiếc là không phải ai cũng nhận ra những thay đổi của cơ thể để chăm sóc sức khỏe đúng thời điểm. Có người nghiêm túc theo dõi sức khỏe nhưng cũng có người lại có thói quen nghe người này mách thuốc, người kia giới thiệu rồi tự mua về sử dụng. Chính chị cũng từng có thời gian như vậy.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận trước đây mình có một "bệnh" là "ai cho gì cũng uống". Vì tin tưởng những người nổi tiếng, có uy tín và nghĩ rằng các sản phẩm được giới thiệu đều đã được kiểm định nên chị khá yên tâm sử dụng.

Tuy nhiên, một sự việc xảy ra khoảng 2 năm trước đã khiến NSND Thu Hà phải nhìn nhận lại thói quen này.

Sau một thời gian sử dụng một loại thuốc nội tiết được người quen giới thiệu, chị nhận thấy cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường. Mặt, tay, chân đều to ra dù vẫn duy trì tập luyện thể dục đều đặn.

Lo lắng trước những biểu hiện này, nữ nghệ sĩ đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy chị bị suy thượng thận ở mức độ khá nguy hiểm.

Khi trao đổi với bác sĩ và cho biết mình từng sử dụng loại thuốc nói trên, chị được khuyên dừng thuốc và theo dõi trong 2 tuần để xác định nguyên nhân.

"Quả thực, sau 2 tuần dừng uống thuốc và đi khám lại, các chỉ số xét nghiệm của tôi đã trở về bình thường; mặt không còn bị to và tay chân cũng không bị phù nữa", NSND Thu Hà chia sẻ.

Trải nghiệm này giúp nữ nghệ sĩ nhận ra rằng, dù một sản phẩm được người quen giới thiệu hay được người nổi tiếng sử dụng, điều đó cũng không có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. Việc sử dụng thuốc hay các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cần dựa trên tình trạng cụ thể của mỗi người và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế.

Từ câu chuyện của bản thân, NSND Thu Hà càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe đúng cách. Thay vì tự chẩn đoán hoặc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm của người khác, phụ nữ nên chủ động thăm khám khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đồng thời trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng chăm sóc phù hợp.

Đặc biệt, với các sản phẩm bổ sung nội tiết tố hoặc liệu pháp hormone, phụ nữ càng cần thận trọng. Đây không phải những sản phẩm nên tự ý lựa chọn và sử dụng chỉ dựa trên lời truyền miệng.

Chủ động chăm sóc sức khỏe đúng cách

NSND Thu Hà chia sẻ thêm, chăm sóc bản thân không có nghĩa là phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian cho việc làm đẹp hay chạy theo một hình ảnh trẻ trung bằng mọi giá. Điều quan trọng hơn là biết cân bằng giữa công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe của chính mình.

Theo NSND Thu Hà, để chăm sóc sức khỏe đúng cách, phụ nữ cần có kiến thức, chủ động tìm hiểu và quan trọng nhất là có sự tham vấn của bác sĩ, nhà chuyên môn.

Theo nữ nghệ sĩ, để chăm sóc sức khỏe đúng cách, phụ nữ cần có kiến thức, chủ động tìm hiểu và quan trọng nhất là có sự tham vấn của bác sĩ, chuyên gia khi cần thiết.

Đặc biệt, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ không nên chờ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe. Việc theo dõi những thay đổi của cơ thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì vận động, chế độ dinh dưỡng phù hợp và trao đổi với bác sĩ khi có biểu hiện bất thường sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong hành trình chăm sóc bản thân.

NSND Thu Hà cho biết, hằng năm chị có cơ hội gặp gỡ rất nhiều phụ nữ trong các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ về sức khỏe. Những câu chuyện ấy cũng giúp chính chị có thêm kiến thức và ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân.

"Tôi mong muốn các chị em phụ nữ hãy biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, cân bằng công việc, gia đình, xã hội và đặc biệt tuân thủ khuyến cáo, chỉ định của các y bác sĩ, nhà chuyên môn một cách nghiêm túc để chăm sóc bản thân, giữ gìn thanh xuân một cách đúng đắn", NSND Thu Hà nhắn nhủ.

Theo các chuyên gia, tuổi tác là điều không thể ngăn lại, nhưng cách mỗi phụ nữ bước qua những thay đổi của cơ thể lại hoàn toàn có thể chủ động. Chăm sóc sức khỏe từ sớm, lắng nghe cơ thể và tuân thủ điều trị đúng cách không chỉ giúp giảm những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh mà còn là sự chuẩn bị cần thiết cho những năm tháng khỏe mạnh về sau.