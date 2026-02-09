Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!
GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.
Mới đây, bà Vân (63 tuổi) thường xuyên cảm thấy khó chịu khi đêm xuống: hễ nằm xuống là ngực lại đau thắt, khó thở, đôi khi giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi. Thấy bà khó ngủ, trằn trọc không yên, gia đình vội đưa đi khám thì nhận được kết luận: bà bị bệnh mạch vành.
Câu chuyện này là lời nhắc nhở quan trọng: Biểu hiện khi ngủ của người cao tuổi chính là "phát ngôn viên" cho tình trạng sức khỏe. Giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, mà là thời gian để các cơ quan tự sửa chữa. Đặc biệt, sự ổn định của hệ tim mạch và chức năng thận sẽ được bộc lộ rõ nét nhất qua 5 dấu hiệu sau.
5 đặc điểm "vàng" khi ngủ của người sống thọ
1. Ít đi tiểu đêm, giấc ngủ sâu và liền mạch
Nhiều người già khốn khổ vì thói quen "thức đêm như ngày" khi phải dậy đi vệ sinh 3-4 lần mỗi đêm. Điều này không chỉ cắt ngang giấc ngủ mà còn khiến tinh thần suy sụp vào sáng hôm sau.
Về mặt y học, nếu đi tiểu đêm quá 2 lần được coi là bất thường, có thể cảnh báo:
Vấn đề tiền liệt tuyến: U xơ hoặc các bệnh lý liên quan.
Tiểu đường: Đường huyết kiểm soát không tốt.
Chức năng thận suy giảm: Ảnh hưởng đến khả năng cô đặc nước tiểu về đêm.Người có tố chất sống thọ thường chỉ đi tiểu từ 0-1 lần, tối đa là 2 lần, giúp duy trì chất lượng giấc ngủ tối ưu.
2. Ngủ một mạch đến sáng, không bị thức giấc sớm
Người khỏe mạnh thường có khả năng duy trì giấc ngủ sâu suốt đêm. Ngược lại, việc thường xuyên tỉnh giấc vào lúc 2-3 giờ sáng và không thể ngủ lại được có thể là tín hiệu của:
Bất ổn về hệ tim mạch hoặc tuần hoàn não.
Tình trạng trầm cảm, lo âu thể nhẹ.
Rối loạn nội tiết tố.Ngủ sâu giúp củng cố trí nhớ và phục hồi hormone. Những cụ già ngủ ngon đến sáng thường có hệ thần kinh và tim mạch rất ổn định.
3. Vào giấc nhanh, không trăn trở, trằn trọc
Nhiều người cao tuổi dù lên giường đúng giờ nhưng cứ trằn trọc, xoay người liên tục cả tiếng đồng hồ. Tình trạng khó vào giấc này thường liên quan đến việc suy giảm hormone Melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ) hoặc do áp lực tâm lý. Một người vào giấc nhanh chứng tỏ khả năng điều tiết của hệ thần kinh còn rất nhạy bén và cơ thể đang ở trạng thái thư giãn lý tưởng.
Mẹo nhỏ: Trước khi ngủ 30 phút, hãy rời xa điện thoại, tivi và thực hiện vài phút thở sâu để kích thích tiết Melatonin tự nhiên.
4. Chân tay êm ái, không chuột rút, tê bì hay đau nhức
Tình trạng đang ngủ bị đánh thức bởi những cơn chuột rút hay tê dại chân tay là nỗi ám ảnh của không ít người già. Điều này có thể phản ánh:
Lưu thông máu kém: Các mạch máu chi dưới bị tắc nghẽn hoặc xơ cứng.
Bệnh lý thần kinh: Do biến chứng tiểu đường hoặc vấn đề cột sống.
Thiếu hụt vi chất: Phổ biến là thiếu Canxi hoặc Magiê.Đôi chân thoải mái khi ngủ là minh chứng cho một hệ mạch máu thông suốt và hệ xương khớp vững vàng.
5. Trái tim "êm ru", không đau ngực, hụt hơi
Sức khỏe tim mạch dễ bị "lộ tẩy" nhất vào ban đêm. Khi nằm phẳng, lượng máu đổ về tim tăng lên khiến tim phải làm việc nặng hơn. Nếu tim khỏe, bạn sẽ cảm thấy bình yên khi nằm xuống. Ngược lại, nếu thấy ngực nặng nề, tim đập nhanh hay hụt hơi, cần đặc biệt cảnh giác với bệnh mạch vành hoặc loạn nhịp tim. Một nhịp tim ổn định, lồng ngực nhẹ nhõm khi ngủ là "chứng chỉ vàng" cho sự trường thọ.
Ngủ ngon chính là "bí thuật" trường thọ rẻ nhất và hiệu quả nhất mà không loại thực phẩm chức năng nào thay thế được. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ; ban ngày là tiêu hao, ban đêm là phục hồi.
Để mỗi giấc ngủ trở thành một "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyên người cao tuổi nên duy trì thói quen ngủ - thức đúng giờ, giữ phòng ngủ yên tĩnh và đặc biệt là chủ động thăm khám các bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường. Đừng để những dấu hiệu bất thường về đêm trở thành nỗi lo dài hạn. Hãy trân trọng từng giấc ngủ ngon, bởi đó chính là nền tảng vững chắc nhất để tận hưởng tuổi già an nhiên, vui khỏe bên con cháu.
Theo ABLW
