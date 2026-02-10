Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu

Không phải thần dược, cũng chẳng phải phép màu, các nhà khoa học hàng đầu đã phát hiện ra rằng: Chìa khóa của sự trường thọ nằm ngay ở cách cơ thể chúng ta "đối mặt" với những phản ứng viêm.

Con số kỷ lục và bước ngoặt của khoa học về sự lão hóa

Theo thống kê từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 9/2025, số người thọ từ 100 tuổi trở lên tại quốc gia này đã chạm mốc 99.763 người, đánh dấu năm thứ 55 liên tiếp tăng. Trong một xã hội già hóa nhanh chóng, câu hỏi "Làm sao để già đi một cách khỏe mạnh?" đã trở thành đề tài sống còn của khoa học đời sống.

Giáo sư danh dự Yoshimori Tamotsu (Đại học Osaka) – một chuyên gia hàng đầu về sinh học tế bào – nhận định rằng từ thế kỷ 21, quan điểm của khoa học về sự lão hóa đã thay đổi hoàn toàn. Trong cuốn sách mới nhất của mình, ông tiết lộ một cơ chế sinh lý then chốt giúp con người sống thọ: Đó chính là khả năng điều tiết phản ứng viêm trong cơ thể.

Đặc điểm chung của những người sống trên 110 tuổi

Các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra một sự thật kinh ngạc: Ở những người siêu trường thọ (trên 110 tuổi), các chỉ số viêm mãn tính trong cơ thể cực kỳ thấp. Trong khi những người cao tuổi bình thường thường gặp phải tình trạng viêm nhẹ ở nhiều cơ quan, thì những "cây trường sinh" này hầu như không gặp phải vấn đề đó. Các nhà khoa học dự đoán rằng, họ sở hữu một cơ chế sinh lý hoặc di truyền có khả năng ức chế viêm nhiễm cực mạnh.

Giáo sư Yoshimori nhấn mạnh: Nếu chúng ta có thể kiểm soát được các phản ứng viêm ở mức độ vừa phải, đó chính là tấm vé thông hành đưa chúng ta đến với cánh cửa của sức khỏe và sự trường thọ.

Ảnh minh họa

Viêm không hoàn toàn xấu: Quan trọng là phải "biết nhu biết cương"

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo: Không phải cứ triệt tiêu hết phản ứng viêm là tốt. Thực tế, viêm là cơ chế phòng vệ thiết yếu của con người. Khi cơ thể bị thương hoặc bị virus, vi khuẩn xâm nhập, phản ứng viêm cấp tính sẽ kích hoạt để sửa chữa mô và chống lại nhiễm trùng.

Nếu cơ thể hoàn toàn không có phản ứng viêm, vết thương sẽ không bao giờ lành và nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng cao. Trạng thái lý tưởng nhất là: Viêm phải "bùng lên" đúng lúc khi cần và "dập tắt" nhanh chóng ngay khi nhiệm vụ hoàn thành.

Giáo sư Yoshimori ví von hệ thống viêm khỏe mạnh giống như một nhân viên mẫn cán: "Làm việc đúng giờ và nghỉ ngơi đúng lúc". Nếu cơ thể luôn ở trong trạng thái viêm mãn tính mà không có nguyên nhân rõ ràng, đó chính là "con dao hai lưỡi" đẩy nhanh quá trình lão hóa và gia tăng nguy cơ bệnh tật.

Chế độ ăn uống: "Lá chắn" chống viêm tự nhiên

Trong đời sống hàng ngày, dinh dưỡng đóng vai trò cốt yếu để điều chỉnh phản ứng viêm. Để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái "tươi trẻ", các chuyên gia khuyên nên tăng cường nhóm thực phẩm kháng viêm như:

Các loại rau xanh đậm, rau củ có màu vàng đỏ rực rỡ.

Các loại cá béo (cá thu, cá mòi, cá hồi...).

Dầu ô liu nguyên chất.

Các nhóm thực phẩm kháng viêm giúp cơ thể trẻ lâu. Ảnh minh họa

Ngược lại, hãy nói "không" hoặc hạn chế tối đa các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường và thức ăn nhanh, bởi chúng là "ngòi nổ" thúc đẩy các phản ứng viêm, gây áp lực nặng nề cho cơ thể.

Vận động và giấc ngủ: Bộ đôi điều hòa nhịp sinh học

Bên cạnh ăn uống, lối sống chính là yếu tố quyết định sự cân bằng. Vận động vừa phải đã được chứng minh là giúp ức chế viêm mãn tính. Dù những bài tập cường độ cao có thể gây viêm ngắn hạn, nhưng việc duy trì các hoạt động trung bình như đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng về lâu dài lại giúp cải thiện tình trạng viêm tổng thể.

Ngoài ra, giấc ngủ chất lượng là lúc cơ thể thực hiện "đại tu" và sửa chữa các hư tổn. Một giấc ngủ đủ và sâu giúp phản ứng viêm được điều tiết hợp lý. Đặc biệt, đừng quên quản lý căng thẳng (stress), bởi áp lực tâm lý kéo dài chính là "kẻ tiếp tay" cho các ổ viêm mãn tính bùng phát.

Ảnh minh họa

Lão hóa không phải là một định mệnh nghiệt ngã, mà là một quá trình mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh tốc độ. Như Giáo sư Yoshimori đã chia sẻ, phản ứng viêm vừa là kẻ thù, vừa là người bạn đồng hành sinh tồn. Điều quan trọng không phải là loại bỏ nó, mà là giữ nó ở trạng thái cân bằng hoàn hảo.

Từ những thói quen nhỏ nhất trong bữa ăn, giấc ngủ đến cách chúng ta vận động mỗi ngày, tất cả đang âm thầm dệt nên kịch bản cho sức khỏe của bạn trong tương lai. Hãy bắt đầu kiểm soát "ngọn lửa" viêm trong cơ thể ngay từ hôm nay để mỗi năm tháng trôi qua, chúng ta không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.

