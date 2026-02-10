Chuyên gia Nhật Bản giải mã: Những người sống trên 110 tuổi đều có chung đặc điểm 'vàng' này ở trong máu
GĐXH - Tại một quốc gia có tuổi thọ trung bình hàng đầu thế giới như Nhật Bản, con số những người sống trên 100 tuổi không ngừng tăng lên mỗi năm. Điều gì đã tạo nên kỳ tích đó?
Không phải thần dược, cũng chẳng phải phép màu, các nhà khoa học hàng đầu đã phát hiện ra rằng: Chìa khóa của sự trường thọ nằm ngay ở cách cơ thể chúng ta "đối mặt" với những phản ứng viêm.
Con số kỷ lục và bước ngoặt của khoa học về sự lão hóa
Theo thống kê từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 9/2025, số người thọ từ 100 tuổi trở lên tại quốc gia này đã chạm mốc 99.763 người, đánh dấu năm thứ 55 liên tiếp tăng. Trong một xã hội già hóa nhanh chóng, câu hỏi "Làm sao để già đi một cách khỏe mạnh?" đã trở thành đề tài sống còn của khoa học đời sống.
Giáo sư danh dự Yoshimori Tamotsu (Đại học Osaka) – một chuyên gia hàng đầu về sinh học tế bào – nhận định rằng từ thế kỷ 21, quan điểm của khoa học về sự lão hóa đã thay đổi hoàn toàn. Trong cuốn sách mới nhất của mình, ông tiết lộ một cơ chế sinh lý then chốt giúp con người sống thọ: Đó chính là khả năng điều tiết phản ứng viêm trong cơ thể.
Đặc điểm chung của những người sống trên 110 tuổi
Các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra một sự thật kinh ngạc: Ở những người siêu trường thọ (trên 110 tuổi), các chỉ số viêm mãn tính trong cơ thể cực kỳ thấp. Trong khi những người cao tuổi bình thường thường gặp phải tình trạng viêm nhẹ ở nhiều cơ quan, thì những "cây trường sinh" này hầu như không gặp phải vấn đề đó. Các nhà khoa học dự đoán rằng, họ sở hữu một cơ chế sinh lý hoặc di truyền có khả năng ức chế viêm nhiễm cực mạnh.
Giáo sư Yoshimori nhấn mạnh: Nếu chúng ta có thể kiểm soát được các phản ứng viêm ở mức độ vừa phải, đó chính là tấm vé thông hành đưa chúng ta đến với cánh cửa của sức khỏe và sự trường thọ.
Viêm không hoàn toàn xấu: Quan trọng là phải "biết nhu biết cương"
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo: Không phải cứ triệt tiêu hết phản ứng viêm là tốt. Thực tế, viêm là cơ chế phòng vệ thiết yếu của con người. Khi cơ thể bị thương hoặc bị virus, vi khuẩn xâm nhập, phản ứng viêm cấp tính sẽ kích hoạt để sửa chữa mô và chống lại nhiễm trùng.
Nếu cơ thể hoàn toàn không có phản ứng viêm, vết thương sẽ không bao giờ lành và nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng cao. Trạng thái lý tưởng nhất là: Viêm phải "bùng lên" đúng lúc khi cần và "dập tắt" nhanh chóng ngay khi nhiệm vụ hoàn thành.
Giáo sư Yoshimori ví von hệ thống viêm khỏe mạnh giống như một nhân viên mẫn cán: "Làm việc đúng giờ và nghỉ ngơi đúng lúc". Nếu cơ thể luôn ở trong trạng thái viêm mãn tính mà không có nguyên nhân rõ ràng, đó chính là "con dao hai lưỡi" đẩy nhanh quá trình lão hóa và gia tăng nguy cơ bệnh tật.
Chế độ ăn uống: "Lá chắn" chống viêm tự nhiên
Trong đời sống hàng ngày, dinh dưỡng đóng vai trò cốt yếu để điều chỉnh phản ứng viêm. Để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái "tươi trẻ", các chuyên gia khuyên nên tăng cường nhóm thực phẩm kháng viêm như:
Các loại rau xanh đậm, rau củ có màu vàng đỏ rực rỡ.
Các loại cá béo (cá thu, cá mòi, cá hồi...).
Dầu ô liu nguyên chất.
Ngược lại, hãy nói "không" hoặc hạn chế tối đa các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường và thức ăn nhanh, bởi chúng là "ngòi nổ" thúc đẩy các phản ứng viêm, gây áp lực nặng nề cho cơ thể.
Vận động và giấc ngủ: Bộ đôi điều hòa nhịp sinh học
Bên cạnh ăn uống, lối sống chính là yếu tố quyết định sự cân bằng. Vận động vừa phải đã được chứng minh là giúp ức chế viêm mãn tính. Dù những bài tập cường độ cao có thể gây viêm ngắn hạn, nhưng việc duy trì các hoạt động trung bình như đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng về lâu dài lại giúp cải thiện tình trạng viêm tổng thể.
Ngoài ra, giấc ngủ chất lượng là lúc cơ thể thực hiện "đại tu" và sửa chữa các hư tổn. Một giấc ngủ đủ và sâu giúp phản ứng viêm được điều tiết hợp lý. Đặc biệt, đừng quên quản lý căng thẳng (stress), bởi áp lực tâm lý kéo dài chính là "kẻ tiếp tay" cho các ổ viêm mãn tính bùng phát.
Lão hóa không phải là một định mệnh nghiệt ngã, mà là một quá trình mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh tốc độ. Như Giáo sư Yoshimori đã chia sẻ, phản ứng viêm vừa là kẻ thù, vừa là người bạn đồng hành sinh tồn. Điều quan trọng không phải là loại bỏ nó, mà là giữ nó ở trạng thái cân bằng hoàn hảo.
Từ những thói quen nhỏ nhất trong bữa ăn, giấc ngủ đến cách chúng ta vận động mỗi ngày, tất cả đang âm thầm dệt nên kịch bản cho sức khỏe của bạn trong tương lai. Hãy bắt đầu kiểm soát "ngọn lửa" viêm trong cơ thể ngay từ hôm nay để mỗi năm tháng trôi qua, chúng ta không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.
Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiềuBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
Kiểm soát đường huyết không chỉ nhờ thuốc: 4 loại trái cây có lợi như insulin tự nhiênSống khỏe - 4 giờ trước
Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem khắc nghiệt hay phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Một số loại trái cây quen thuộc, nếu ăn đúng cách, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, được ví như “insulin tự nhiên” cho cơ thể.
10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sungBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Canxi không chỉ có trong sữa hay thuốc bổ. Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày hoàn toàn có thể giúp cơ thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe mà không cần lạm dụng viên uống bổ sung.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!Sống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người đàn ông này không có tiền sử bệnh lý gì và chưa từng đi khám hay điều trị tăng huyết áp.
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
Nam sinh 16 tuổi bị liệt chân vì 1 thói quen khi ngồi nhiều người mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Ngồi vắt chéo chân liên tục 5-6 tiếng, nam sinh liệt dây thần kinh, mất khả năng đi lại.
Người đàn ông 54 tuổi phát hiện nhiễm bệnh Whitmore từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh Whitmore có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.
Bác sĩ thần kinh nói thẳng: Đang ngủ mà thấy dấu hiệu này thì cần đi khám sớmSống khỏe - 23 giờ trước
Một bác sĩ thần kinh đã đưa ra cảnh báo dành cho những người thường xuyên thức giấc giữa đêm do một triệu chứng khó chịu.
Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thưBệnh thường gặp
Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.