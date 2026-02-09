Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé trai 10 tuổi đột quỵ sau khi chơi cầu lông, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua ở trẻ GĐXH - Từ cảm giác mệt mỏi, đau đầu gối khi chơi cầu lông, bé trai nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người do đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp.

Bệnh nhân đột quỵ không có tiền sử bệnh lý gì

Một người bệnh nam 44 tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu thành công do xuất huyết não. Được biết trước người bệnh không có tiền sử bệnh lý gì và chưa từng đi khám hay điều trị tăng huyết áp.

Người bệnh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, đau đầu dữ dội, buồn nôn và yếu nửa người bên trái. Tại thời điểm nhập viện, huyết áp đo được ở mức rất cao là 180/100 mmHg.

Khối máu tụ của người bệnh (vị trí mũi tên chỉ). Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được chụp CT sọ não cấp cứu. Kết quả cho thấy hình ảnh xuất huyết não kèm tụ máu trong nhu mô não, gây chèn ép tổ chức não xung quanh. Trước diễn biến nặng và nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương, kịp thời, giúp giải phóng chèn ép não và ổn định tình trạng người bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, hồi sức tích cực và kiểm soát chặt chẽ huyết áp.

Cảnh giác với đột quỵ ở người trẻ

Các bác sĩ cho biết, đây là một trường hợp điển hình cho thấy xuất huyết não không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà ngày càng gặp ở người trẻ, đặc biệt là những trường hợp tăng huyết áp không được phát hiện và kiểm soát. Bệnh thường khởi phát đột ngột, diễn biến nhanh và có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là người trong độ tuổi lao động, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp thường xuyên, không chủ quan với các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, chóng mặt, buồn nôn, yếu liệt tay chân hay rối loạn ý thức.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ đột quỵ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời.