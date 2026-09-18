Cụ bà 101 tuổi phục hồi sau đột quỵ: Tuổi cao không đồng nghĩa hết cơ hội điều trị đột quỵ

Cụ bà 101 tuổi đột ngột nói khó, liệt nửa người

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, parkinson và suy tim, đang được điều trị thuốc thường xuyên tại nhà. Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, cụ bà đột ngột xuất hiện nói khó và liệt nửa người bên phải.

Nhận thấy đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu. Sau khi được đánh giá, người bệnh được chỉ định điều trị tiêu sợi huyết trong giờ vàng, sau đó chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Trung tâm Đột quỵ, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc đoạn M1 của động mạch não giữa bên trái.

Nhận định đây là trường hợp đột quỵ do tắc mạch lớn và vẫn còn trong khoảng thời gian có thể can thiệp, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và chỉ định lấy huyết khối bằng phương pháp nội mạch.

Hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 cho thấy người bệnh tắc động mạch não giữa trái phù hợp với tổn thương nhu mô. Ảnh: BVCC

Đột quỵ do tắc mạch lớn được lấy huyết khối sau 2,5 giờ

Người bệnh được can thiệp lấy huyết khối khoảng 2,5 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng đột quỵ. Sau can thiệp, động mạch não giữa bên trái được tái thông hoàn toàn, đạt mức TICI 3.

Đây là chỉ số đánh giá mức độ tái tưới máu sau can thiệp lấy huyết khối trong đột quỵ thiếu máu não cấp. Tái thông hoàn toàn giúp khôi phục dòng máu đến vùng não bị ảnh hưởng do tắc mạch.

Đến ngày điều trị thứ hai, tình trạng sức khỏe của cụ bà có những cải thiện tích cực. Người bệnh tỉnh hơn, điểm Glasgow đạt 13, tình trạng yếu liệt được cải thiện, cơ lực khoảng 3–4/5.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

Tuổi cao không đồng nghĩa hết cơ hội điều trị đột quỵ

Theo bác sĩ Hoàng Bỉnh Khiêm - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viên Đa khoa Phú Thọ, đây là trường hợp người bệnh tuổi rất cao, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, Parkinson và suy tim. Việc phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời giúp người bệnh có cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu trong khoảng thời gian phù hợp.

Đặc biệt, dù người bệnh đã 101 tuổi, gia đình vẫn quyết định đưa cụ đi cấp cứu và tin tưởng lựa chọn phương án điều trị khi bác sĩ đánh giá còn chỉ định can thiệp.

Qua trường hợp này, bác sĩ cho biết tuổi cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc không còn cơ hội điều trị. Khi người bệnh còn chỉ định và có khả năng đáp ứng, việc đánh giá, cấp cứu và điều trị đột quỵ kịp thời vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Đột quỵ cần cấp cứu càng sớm càng tốt

Theo bác sĩ Hoàng Bỉnh Khiêm, trong điều trị đột quỵ não cấp, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng có cơ hội được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị tái thông mạch phù hợp.

Người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như đột ngột méo miệng, khuôn mặt mất cân đối; yếu hoặc liệt tay chân, đặc biệt ở một bên cơ thể; nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói hoặc không thể nói.

Khi xuất hiện một trong những dấu hiệu trên, gia đình cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Không nên chờ các triệu chứng tự cải thiện hoặc tự điều trị tại nhà, bởi mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.