Thói quen làm giảm độ giòn của thực phẩm khi dùng nồi chiên không dầu
Nhiều người có thói quen lót giấy bạc hoặc giấy nến phía dưới để tránh thực phẩm dính vào khay chiên nhưng cách này làm giảm độ giòn của món ăn sau chế biến.
Martin Senders, chuyên gia về nồi chiên không dầu của thương hiệu gia dụng Philips, nhận định đây là một sai lầm. Theo ông, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nấu nướng của máy và cuối cùng khiến thức ăn không giòn như mong muốn. Nồi chiên không dầu được thiết kế khay chiên nhằm tạo khoảng cách giữa thực phẩm và đáy nồi, từ đó giúp luồng khí tiếp cận được cả hai mặt của thực phẩm nhằm làm chín và khiến chúng có độ giòn nhất định.
Chuyên gia nói nếu muốn dùng miếng lót để tiện vệ sinh, nên đặt chúng trên khay chiên để luồng không khí bên trong nồi được xoay đều, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả.
"Tấm lót rất tiện dụng khi bạn nấu những món ăn dính hoặc nhiều dầu mỡ - nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo bạn sử dụng chúng đúng cách. Tấm lót nên được đặt phía trên khay để luồng khí không bị hạn chế. Điều này cho phép nồi chiên không dầu hoạt động hiệu quả và vẫn che phủ giỏ đựng thực phẩm, ngăn ngừa dầu mỡ bám vào", chuyên gia nói.
Martin cũng nhấn mạnh cần cố định lớp lót đúng cách để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ. "Điều quan trọng nữa là phải dùng đủ thức ăn để giữ chặt lớp lót, vì giấy nến, giấy bạc có thể bị hút vào bộ phận làm nóng, bắt cháy và gây nguy cơ hỏa hoạn", Martin cảnh báo.
Ông gợi ý có thể dùng khay lót silicon được thiết kế chuyên dụng cho nồi chiên không dầu vì chúng có ưu điểm cố định và cho phép nồi chiên không dầu hoạt động đúng chức năng. Điều này có nghĩa là bạn vừa dễ dàng vệ sinh nồi chiên, vừa đảm bảo không khí lưu thông tốt để nấu chín thức ăn giòn ngon.
Tại sao nồi chiên không dầu đang dần bị 'thất sủng'? Người trong nghề tiết lộ sự thậtĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Có thời điểm, nồi chiên không dầu được xem như “bảo bối nhà bếp”. Từ quảng cáo “chiên không cần dầu”, “ít béo tốt cho sức khỏe” đến hình ảnh những mẻ gà vàng ruộm, khoai tây giòn rụm tràn ngập mạng xã hội, thiết bị này nhanh chóng trở thành hiện tượng. Gần như gia đình nào cũng sắm một chiếc.
Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóngĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Một số nguyên liệu đã nấu chín, nếu hâm nóng lại đặc biệt là sau khi bảo quản không đúng cách rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.
Loại thức ăn thừa bạn nên bỏ ngay khi dọn tủ lạnh để giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóaĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh thường quá tải vì đồ ăn tích trữ và thức ăn thừa từ nhiều bữa. Tuy nhiên, không phải món nào cất tủ lạnh cũng có thể dùng lại an toàn, nhất là khi đã để lâu hoặc bảo quản chưa đúng cách.
Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9XĂn - 10 giờ trước
Hồng Nhung, 28 tuổi, không ngờ 'liều thuốc' giúp cô bình tâm lại không nằm ở buổi trị liệu đắt tiền mà từ căn bếp nhỏ trong nhà.
Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡngĂn - 22 giờ trước
GĐXH – Xếp thứ 18 trong danh sách 20 trái cây “tốt nhất thế giới”, tốt cho sức khỏe, loại quả này được trồng nhiều ở nước ta. Quả này cũng là một trong những đặc sản của tỉnh Sơn La.
William làm bánh gối tặng vợ conĂn - 1 ngày trước
Thân vương William tự tay đổ nhân, viền mép bánh và thêm ký hiệu vương miện kèm chữ cái đầu trong tên vợ cùng các con.
Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, trong tủ lạnh nhiều gia đình vẫn còn vài đòn giò lụa, giò bò, chả quế chưa dùng hết. Nghĩ rằng “đồ vẫn còn ngon, ăn dần cho đỡ phí”, không ít nhà biến giò chả thành món chính suốt cả tuần đầu năm: sáng bánh mì giò, trưa cơm giò, tối lại chả chiên. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến bạn “hao” nhiều hơn là lợi.
Các nhóm thức ăn tốt cho phổiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Những thức ăn tốt cho phổi có sẵn trong chúng ta, và bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các thực phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng cho phổi.
Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng nàyĂn - 1 ngày trước
Đậu phộng (miền Bắc gọi là lạc) là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Với vị bùi béo, giòn thơm và dễ chế biến, loại hạt này không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể cho sức khỏe.
Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.